Почему он?

Режиссер: Джон Гамбург

Жанры: Комедия.

Каждые праздники любящий отец семейства Нед и его жена Барб, навещают свою дочь Стефани в Стэнфорде. На этот раз поездка не задалась сразу же, как только они познакомились с ее новым бойфрендом – веселым, но довольно странным парнем по имени Лэрд, владеющим миллиардным состоянием. Приехав в его роскошный особняк, семья должна поближе познакомиться с возлюбленным Стефани, ведь совсем скоро он планирует стать их новым зятем.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Джон Гамбург, Йен Хелфер, Джона Хилл

В ролях: Зои Дойч, Джеймс Франко, Тэнджи Эмброуз, Седрик «Развлекатель», Боб Стефенсон, Брайан Крэнстон, Меган Маллалли. Зак Перлман, Гриффин Глюк, Джи Янг Хань

Музыка: Теодор Шапиро