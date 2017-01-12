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Почему он?

Режиссер:Джон Гамбург
Жанры: Комедия.

Каждые праздники любящий отец семейства Нед и его жена Барб, навещают свою дочь Стефани в Стэнфорде. На этот раз поездка не задалась сразу же, как только они познакомились с ее новым бойфрендом  веселым, но довольно странным парнем по имени Лэрд, владеющим миллиардным состоянием. Приехав в его роскошный особняк, семья должна поближе познакомиться с возлюбленным Стефани, ведь совсем скоро он планирует стать их новым зятем.

Продолжительность:111 мин
Сценарий:Джон Гамбург, Йен Хелфер, Джона Хилл
В ролях:Зои Дойч, Джеймс Франко, Тэнджи Эмброуз, Седрик «Развлекатель», Боб Стефенсон, Брайан Крэнстон, Меган Маллалли. Зак Перлман, Гриффин Глюк, Джи Янг Хань
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 января 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 12 по 13 января
14:30 (290 р.)
19:40 (290 р.)
14 января
14:10 (290 р.)
19:20 (290 р.)
15 января
14:30 (290 р.)
19:40 (290 р.)
16 января
14:30 (270 р.)
19:40 (270 р.)
17 января
13:55 (270 р.)
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18 января
14:30 (270 р.)
19:40 (270 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 15 января
22:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 12 по 15 января
19:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 12 по 14 января
17:10 (300 р.)
21:40 (300 р.)
23:55 (200 р.)
15 января
17:10 (300 р.)
21:40 (300 р.)
23:55 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 12 по 13 января
13:10 (200 р.)
c 14 по 15 января
13:10 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 12 по 15 января
20:55 (390)
23:05 (300)
c 16 по 18 января
20:55 (250)
23:05 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 12 по 13 января
15:50 (300)
c 14 по 15 января
15:50 (390)
c 16 по 18 января
15:50 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 12 по 15 января
10:40 (300)
12:50 (300)
17:15 (390)
c 16 по 18 января
10:40 (200)
12:50 (200)
17:15 (250)

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