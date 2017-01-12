Почему он?
Режиссер:Джон Гамбург
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Каждые праздники любящий отец семейства Нед и его жена Барб, навещают свою дочь Стефани в Стэнфорде. На этот раз поездка не задалась сразу же, как только они познакомились с ее новым бойфрендом – веселым, но довольно странным парнем по имени Лэрд, владеющим миллиардным состоянием. Приехав в его роскошный особняк, семья должна поближе познакомиться с возлюбленным Стефани, ведь совсем скоро он планирует стать их новым зятем.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Джон Гамбург, Йен Хелфер, Джона Хилл
В ролях:Зои Дойч, Джеймс Франко, Тэнджи Эмброуз, Седрик «Развлекатель», Боб Стефенсон, Брайан Крэнстон, Меган Маллалли. Зак Перлман, Гриффин Глюк, Джи Янг Хань
Музыка:Теодор Шапиро
В ролях:Зои Дойч, Джеймс Франко, Тэнджи Эмброуз, Седрик «Развлекатель», Боб Стефенсон, Брайан Крэнстон, Меган Маллалли. Зак Перлман, Гриффин Глюк, Джи Янг Хань
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 января 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:12 января 2017
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