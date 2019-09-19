Побег из джунглей

Режиссер: Линь Хуэйда, Дин Лян

Жанры: Комедия, Фантастика, Анимация.

Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом.



Чтобы вернуться назад, им придется совершить большое путешествие во времени и пережить невероятные приключения: столкнуться с огромными хищными птицами, гигантскими черепахами и многочисленными неведомыми и опасными обитателями первобытных джунглей. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Рэйчел Сюй, Вань Цинь, Дин Лян

В ролях: Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо, Сун Цзуэр, Ван Даньцин, Мэн Юйтянь

Музыка: Рок Чэнь