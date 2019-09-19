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Побег из джунглей

Режиссер:Линь Хуэйда, Дин Лян
Жанры: Комедия, Фантастика, Анимация.

Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом.

Чтобы вернуться назад, им придется совершить большое путешествие во времени и пережить невероятные приключения: столкнуться с огромными хищными птицами, гигантскими черепахами и многочисленными неведомыми и опасными обитателями первобытных джунглей. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Рэйчел Сюй, Вань Цинь, Дин Лян
В ролях:Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо, Сун Цзуэр, Ван Даньцин, Мэн Юйтянь
Музыка:Рок Чэнь
Производство:Китай
Ограничения:0+
Дата релиза:19 сентября 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 19 по 20 сентября
13:10 (300)
18:25 (350)
c 21 по 22 сентября
13:10 (350)
18:25 (350)
c 23 по 25 сентября
13:10 (200)
18:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 19 по 20 сентября
13:05 (200 р.)
17:00 (300 р.)
c 21 по 22 сентября
13:05 (300 р.)
17:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 19 по 20 сентября
10:40 (150 р.)
c 21 по 22 сентября
10:40 (200 р.)

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