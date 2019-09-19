Побег из джунглей
Режиссер:Линь Хуэйда, Дин Лян
Жанры: Комедия, Фантастика, Анимация.
Жанры: Комедия, Фантастика, Анимация.
Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Бриар и Брембл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом.
Чтобы вернуться назад, им придется совершить большое путешествие во времени и пережить невероятные приключения: столкнуться с огромными хищными птицами, гигантскими черепахами и многочисленными неведомыми и опасными обитателями первобытных джунглей. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Рэйчел Сюй, Вань Цинь, Дин Лян
В ролях:Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо, Сун Цзуэр, Ван Даньцин, Мэн Юйтянь
Музыка:Рок Чэнь
В ролях:Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо, Сун Цзуэр, Ван Даньцин, Мэн Юйтянь
Музыка:Рок Чэнь
Производство:Китай
Ограничения:0+
Дата релиза:19 сентября 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:19 сентября 2019
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