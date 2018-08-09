По ту сторону океана

Режиссер: Лян Сюань, Чжан Чунь

Жанры: Анимация, Фэнтези, Мелодрама.

В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времён года. Согласно обычаю, те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь.

Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому её тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Лян Сюань

В ролях: Цзи Гуаньлинь, Су Шанцин, Сюй Вэйчжоу, Цзинь Шицзя, Пань Шулань, Чжан Юаньюань Цзюэр, Сюэ Лифан, Чжан Цзе, Лю Сяоюй

Музыка: Киёси Ёсида