По ту сторону океана
Режиссер:Лян Сюань, Чжан Чунь
Жанры: Анимация, Фэнтези, Мелодрама.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Мелодрама.
В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времён года. Согласно обычаю, те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь.
Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому её тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Лян Сюань
В ролях:Цзи Гуаньлинь, Су Шанцин, Сюй Вэйчжоу, Цзинь Шицзя, Пань Шулань, Чжан Юаньюань Цзюэр, Сюэ Лифан, Чжан Цзе, Лю Сяоюй
Музыка:Киёси Ёсида
В ролях:Цзи Гуаньлинь, Су Шанцин, Сюй Вэйчжоу, Цзинь Шицзя, Пань Шулань, Чжан Юаньюань Цзюэр, Сюэ Лифан, Чжан Цзе, Лю Сяоюй
Музыка:Киёси Ёсида
Производство:Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:09 августа 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:09 августа 2018
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