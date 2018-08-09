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По ту сторону океана

Режиссер:Лян Сюань, Чжан Чунь
Жанры: Анимация, Фэнтези, Мелодрама.

В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времён года. Согласно обычаю, те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь.

Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому её тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Лян Сюань
В ролях:Цзи Гуаньлинь, Су Шанцин, Сюй Вэйчжоу, Цзинь Шицзя, Пань Шулань, Чжан Юаньюань Цзюэр, Сюэ Лифан, Чжан Цзе, Лю Сяоюй
Музыка:Киёси Ёсида
Производство:Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:09 августа 2018
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Мираж СинемаКинозал №5
c 9 по 10 августа
11:10 (150 р.)
19:15 (300 р.)
c 11 по 12 августа
11:10 (200 р.)
19:15 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 9 по 10 августа
11:20 (150)
16:00 (190)
c 11 по 12 августа
11:20 (190)
16:00 (240)
13 августа
11:20 (150)
16:00 (190)
14 августа
11:20 (150)
16:00 (150)
15 августа
11:20 (150)
16:00 (190)

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