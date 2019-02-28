По половому признаку Режиссер: Мими Ледер

Жанры: Драма, Биография. Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и её борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США. Продолжительность: 120 мин Сценарий: Daniel Stiepleman

В ролях: Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру, Сэм Уотерстон, Кэти Бейтс, Кэйли Спэни, Джек Рейнор, Стивен Рут, Крис Малки, Гари Вернтц

Музыка: Майкл Дэнна Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 28 февраля 2019

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