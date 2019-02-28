По половому признаку
Режиссер:Мими Ледер
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и её борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Daniel Stiepleman
В ролях:Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру, Сэм Уотерстон, Кэти Бейтс, Кэйли Спэни, Джек Рейнор, Стивен Рут, Крис Малки, Гари Вернтц
Музыка:Майкл Дэнна
В ролях:Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру, Сэм Уотерстон, Кэти Бейтс, Кэйли Спэни, Джек Рейнор, Стивен Рут, Крис Малки, Гари Вернтц
Музыка:Майкл Дэнна
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
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