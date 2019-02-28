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По половому признаку

Режиссер:Мими Ледер
Жанры: Драма, Биография.

Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и её борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьёй США.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Daniel Stiepleman
В ролях:Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру, Сэм Уотерстон, Кэти Бейтс, Кэйли Спэни, Джек Рейнор, Стивен Рут, Крис Малки, Гари Вернтц
Музыка:Майкл Дэнна
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
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Северное сияниеЗеленый зал
c 28 февраля по 1 марта
13:05 (150)
21:00 (150)
c 2 по 3 марта
13:05 (300)
21:00 (300)
c 4 по 6 марта
13:05 (150)
21:00 (150)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 28 февраля по 3 марта
17:30 (800 р.)

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