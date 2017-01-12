По млечному пути
Режиссер:Эмир Кустурица
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Драма рассказывает историю мужчины, который когда-то жил в горах Сербии и работал молочником. У него была любимая жена, и любовь их была сильна даже в такое страшное время, как Боснийская война. Но сраженный потерей жены, герой решает постричься в монахи.
Продолжительность:125 мин
Сценарий:Эмир Кустурица
В ролях:Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Слобода Мичалович, Зоран Цвиянович, Мики Манойлович, Мария Даркина, Байрам Севердзан, Давор Янжич, Петар Мирчевски
Музыка:Стрибор Кустурица
В ролях:Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Слобода Мичалович, Зоран Цвиянович, Мики Манойлович, Мария Даркина, Байрам Севердзан, Давор Янжич, Петар Мирчевски
Музыка:Стрибор Кустурица
Производство:Сербия, Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:12 января 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:12 января 2017
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