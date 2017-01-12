По млечному пути

Режиссер: Эмир Кустурица

Жанры: Драма.

Драма рассказывает историю мужчины, который когда-то жил в горах Сербии и работал молочником. У него была любимая жена, и любовь их была сильна даже в такое страшное время, как Боснийская война. Но сраженный потерей жены, герой решает постричься в монахи.

Продолжительность: 125 мин

Сценарий: Эмир Кустурица

В ролях: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Слобода Мичалович, Зоран Цвиянович, Мики Манойлович, Мария Даркина, Байрам Севердзан, Давор Янжич, Петар Мирчевски

Музыка: Стрибор Кустурица