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Пляжный бездельник

Режиссер:Хармони Корин
Жанры: Комедия.

Отвязный тусовщик по кличке Лунный пёс плевать хотел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, – это бабки на бухло и пляжные вечеринки. Но если он не допишет поэму, не получит наследства покойной жены. И стоит ли из-за этого париться?

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Хармони Корин
В ролях:Мэттью МакКонахи, Снуп Догг, Айла Фишер, Стефания Оуэн, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл, Donovan St V. Williams, Клинтон Арчамбо, Джерри Асчьоне
Музыка:Джон Дебни
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:28 марта 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 28 по 31 марта
18:10 (300 р.)
1 апреля
18:10 (100 р.)
c 2 по 3 апреля
18:10 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 28 по 31 марта
22:15 (1000 р.)
c 1 по 3 апреля
22:15 (800 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 30 по 31 марта
19:45 (350)
23:15 (300)
c 1 по 3 апреля
19:45 (250)
23:15 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 30 по 31 марта
20:50 (от 240 р.)
c 1 по 3 апреля
20:50 (от 190 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 4 по 5 апреля
21:05 (150)
c 6 по 7 апреля
21:05 (300)
c 8 по 10 апреля
21:05 (150)
Северное сияниеОранжевый зал
c 4 по 5 апреля
22:20 (200)
c 6 по 7 апреля
22:20 (250)
c 8 по 10 апреля
22:20 (200)

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