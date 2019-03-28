Пляжный бездельник

Режиссер: Хармони Корин

Жанры: Комедия.

Отвязный тусовщик по кличке Лунный пёс плевать хотел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, – это бабки на бухло и пляжные вечеринки. Но если он не допишет поэму, не получит наследства покойной жены. И стоит ли из-за этого париться?

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Хармони Корин

В ролях: Мэттью МакКонахи, Снуп Догг, Айла Фишер, Стефания Оуэн, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл, Donovan St V. Williams, Клинтон Арчамбо, Джерри Асчьоне

Музыка: Джон Дебни