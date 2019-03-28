Пляжный бездельник
Режиссер:Хармони Корин
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Отвязный тусовщик по кличке Лунный пёс плевать хотел на все общественные нормы. Все, что ему нужно, – это бабки на бухло и пляжные вечеринки. Но если он не допишет поэму, не получит наследства покойной жены. И стоит ли из-за этого париться?
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Хармони Корин
В ролях:Мэттью МакКонахи, Снуп Догг, Айла Фишер, Стефания Оуэн, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл, Donovan St V. Williams, Клинтон Арчамбо, Джерри Асчьоне
Музыка:Джон Дебни
В ролях:Мэттью МакКонахи, Снуп Догг, Айла Фишер, Стефания Оуэн, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл, Donovan St V. Williams, Клинтон Арчамбо, Джерри Асчьоне
Музыка:Джон Дебни
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:28 марта 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:28 марта 2019
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