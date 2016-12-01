Плохой Санта 2

Режиссер: Марк Уотерс

Жанры: Драма, Комедия, Криминал.

Одержимый низкосортным виски, алчностью и ненавистью ко всему и вся, Вилли Соук вместе со своим заядлым дружком по имени Маркус намеревается испортить чикагский благотворительный вечер прямо в сочельник.

Неожиданно объявляется мама Вилли, Санни Соук, которая не собирается спустя рукава смотреть на то, что вытворяет ее сын. Усмирить преступный пыл героя возьмется и Дайан, директор того самого благотворительного фонда.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Джонни Розенталь, Шона Кросс, Гленн Фикарра

В ролях: Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс, Кристина Хендрикс, Бретт Келли, Райан Хансен, Дженни Зигрино, Джефф Скоурон, Кристина Розато, Майк Старр

Музыка: Лайл Уоркмэн