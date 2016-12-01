Плохой Санта 2
Режиссер:Марк Уотерс
Жанры: Драма, Комедия, Криминал.
Жанры: Драма, Комедия, Криминал.
Одержимый низкосортным виски, алчностью и ненавистью ко всему и вся, Вилли Соук вместе со своим заядлым дружком по имени Маркус намеревается испортить чикагский благотворительный вечер прямо в сочельник.
Неожиданно объявляется мама Вилли, Санни Соук, которая не собирается спустя рукава смотреть на то, что вытворяет ее сын. Усмирить преступный пыл героя возьмется и Дайан, директор того самого благотворительного фонда.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Джонни Розенталь, Шона Кросс, Гленн Фикарра
В ролях:Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс, Кристина Хендрикс, Бретт Келли, Райан Хансен, Дженни Зигрино, Джефф Скоурон, Кристина Розато, Майк Старр
Музыка:Лайл Уоркмэн
В ролях:Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс, Кристина Хендрикс, Бретт Келли, Райан Хансен, Дженни Зигрино, Джефф Скоурон, Кристина Розато, Майк Старр
Музыка:Лайл Уоркмэн
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:01 декабря 2016
Ограничения:16+
Дата релиза:01 декабря 2016
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