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Плохие парни навсегда

Режиссер:Адиль Эль Арби, Билал Фалла
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал.

Майка Лоури и Маркуса Бёрнетта отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Питер Крэйг, Джо Карнахан, Крис Бремнер
В ролях:Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Паола Нуньес, Майкл Бэй, Кейт дель Кастильо, Джо Пантольяно, Чарльз Мелтон, Джейкоб Скипио
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США, Мексика
Ограничения:18+
Дата релиза:22 января 2020
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АврораОсновной зал
23 января
22:35 (200)
c 24 по 26 января
18:15 (250)
22:35 (200)
c 27 по 29 января
18:15 (200)
22:35 (150)
Северное сияниеОранжевый зал
c 23 по 26 января
11:20 (300)
c 27 по 29 января
11:20 (200)
Северное сияниеБордовый зал
23 января
22:45 (300)
24 января
10:40 (300)
13:05 (300)
15:30 (300)
17:55 (390)
20:20 (390)
22:45 (300)
c 25 по 26 января
10:40 (300)
13:05 (390)
15:30 (390)
17:55 (390)
20:20 (390)
22:45 (300)
c 27 по 29 января
10:40 (200)
13:05 (200)
15:30 (200)
17:55 (250)
20:20 (250)
22:45 (200)
МурманскБольшой зал
23 января
22:55 (150)
24 января
16:40 (300)
22:55 (150)
c 25 по 26 января
16:40 (350)
22:55 (150)
c 27 по 29 января
16:40 (200)
22:55 (150)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 23 по 26 января
17:10 (800 р.)
19:45 (1000 р.)
22:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 23 по 24 января
11:00 (300 р.)
13:30 (450 р.)
16:00 (700 р.)
18:30 (700 р.)
21:10 (700 р.)
23:40 (500 р.)
c 25 по 26 января
11:00 (450 р.)
13:30 (700 р.)
16:00 (700 р.)
18:30 (700 р.)
21:10 (700 р.)
23:40 (500 р.)
Северное сияниеПремьер зал
23 января
18:30 (390)
24 января
14:10 (350)
18:30 (390)
c 25 по 26 января
14:10 (390)
18:30 (390)
c 27 по 29 января
14:10 (300)
18:30 (350)

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