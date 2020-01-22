Плохие парни навсегда
Режиссер:Адиль Эль Арби, Билал Фалла
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал.
Майка Лоури и Маркуса Бёрнетта отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Питер Крэйг, Джо Карнахан, Крис Бремнер
В ролях:Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Паола Нуньес, Майкл Бэй, Кейт дель Кастильо, Джо Пантольяно, Чарльз Мелтон, Джейкоб Скипио
Музыка:Лорн Бэлф
В ролях:Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Паола Нуньес, Майкл Бэй, Кейт дель Кастильо, Джо Пантольяно, Чарльз Мелтон, Джейкоб Скипио
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США, Мексика
Ограничения:18+
Дата релиза:22 января 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:22 января 2020
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