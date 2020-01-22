Плохие парни навсегда

Режиссер: Адиль Эль Арби, Билал Фалла

Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал.

Майка Лоури и Маркуса Бёрнетта отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Питер Крэйг, Джо Карнахан, Крис Бремнер

В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Александр Людвиг, Паола Нуньес, Майкл Бэй, Кейт дель Кастильо, Джо Пантольяно, Чарльз Мелтон, Джейкоб Скипио

Музыка: Лорн Бэлф