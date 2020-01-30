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Playmobil фильм: Через вселенные

Режиссер:Лино ДиСальво
Жанры: Мюзикл, Анимация, Комедия.

Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться туда можно только через пять киновселенных: Землю Викингов и Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Блэйз Мэттью Хемингуэй, Грег Эрб, Джейсон Оремлэнд
В ролях:Аня Тейлор-Джой, Гэбриел Бейтман, Джим Гэффиган, Дэниэл Рэдклифф, Меган Трэйнор, Адам Ламберт, Кенан Томпсон, Кирк Торнтон, Дэн Наварро, Мэттью В. Тейлор
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:Франция, Германия, Китай, США, Нигерия, Индия, Канада, Великобритания, Танзания
Ограничения:6+
Дата релиза:30 января 2020
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Мираж СинемаКинозал №1
c 1 по 2 февраля
10:40 (200 р.)
15:00 (300 р.)
c 3 по 5 февраля
15:00 (100 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 1 по 2 февраля
11:30 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 1 по 2 февраля
13:10 (300 р.)
c 3 по 5 февраля
13:10 (100 р.)
АврораОсновной зал
2 февраля
c 3 по 5 февраля
09:00 (100)
15:05 (150)
Северное сияниеДетский зал
2 февраля
17:45 (350)
c 3 по 5 февраля
12:10 (200)
15:50 (200)
17:45 (250)

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