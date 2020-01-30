Playmobil фильм: Через вселенные
Режиссер:Лино ДиСальво
Жанры: Мюзикл, Анимация, Комедия.
Жанры: Мюзикл, Анимация, Комедия.
Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться туда можно только через пять киновселенных: Землю Викингов и Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Блэйз Мэттью Хемингуэй, Грег Эрб, Джейсон Оремлэнд
В ролях:Аня Тейлор-Джой, Гэбриел Бейтман, Джим Гэффиган, Дэниэл Рэдклифф, Меган Трэйнор, Адам Ламберт, Кенан Томпсон, Кирк Торнтон, Дэн Наварро, Мэттью В. Тейлор
Музыка:Эйтор Перейра
В ролях:Аня Тейлор-Джой, Гэбриел Бейтман, Джим Гэффиган, Дэниэл Рэдклифф, Меган Трэйнор, Адам Ламберт, Кенан Томпсон, Кирк Торнтон, Дэн Наварро, Мэттью В. Тейлор
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:Франция, Германия, Китай, США, Нигерия, Индия, Канада, Великобритания, Танзания
Ограничения:6+
Дата релиза:30 января 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:30 января 2020
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