Playmobil фильм: Через вселенные

Режиссер: Лино ДиСальво

Жанры: Мюзикл, Анимация, Комедия.

Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться туда можно только через пять киновселенных: Землю Викингов и Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Блэйз Мэттью Хемингуэй, Грег Эрб, Джейсон Оремлэнд

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Гэбриел Бейтман, Джим Гэффиган, Дэниэл Рэдклифф, Меган Трэйнор, Адам Ламберт, Кенан Томпсон, Кирк Торнтон, Дэн Наварро, Мэттью В. Тейлор

Музыка: Эйтор Перейра