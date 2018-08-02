Планета зверей
Режиссер:Хань Янь
Жанры: Драма, Боевик, Фантастика.
Жанры: Драма, Боевик, Фантастика.
Актер-неудачник, работающий клоуном, сталкивается со сложной жизненной ситуацией: его мать в тяжелом состоянии оказывается в больнице, а сам парень – по уши в долгах. Но судьба дает ему шанс. Оказывается, существует загадочный корабль, на котором любому желающему предлагают сыграть в камень-ножницы-бумага, и где можно встретить людей со всего света, даже русских. На кону – списание всех денежных долгов. Наш герой решает принять участие в игре, но в результате оказывается в еще более сложной жизненной ситуации.
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Нобуюки Фукумото, Хань Янь
В ролях:Ли Ифэн, Чжоу Дунъюй, Майкл Дуглас, Цао Бинкунь, Эрик Хейз, Альберто Ланселлотти, Ли Ицзюань, Archibald C. McColl IV, Кит Шиллито, Ge Wang
Музыка:Нил Акри, Майкл Таллер
В ролях:Ли Ифэн, Чжоу Дунъюй, Майкл Дуглас, Цао Бинкунь, Эрик Хейз, Альберто Ланселлотти, Ли Ицзюань, Archibald C. McColl IV, Кит Шиллито, Ge Wang
Музыка:Нил Акри, Майкл Таллер
Производство:Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:02 августа 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:02 августа 2018
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