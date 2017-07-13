Планета обезьян: Война
Режиссер:Мэтт Ривз
Жанры: Боевик, Драма, Приключения, Фантастика, Триллер.
Жанры: Боевик, Драма, Приключения, Фантастика, Триллер.
Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид.
В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.
Продолжительность:140 мин
Сценарий:Марк Бомбэк, Мэтт Ривз, Рик Джаффа
В ролях:Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коновал, Амайя Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон, Майкл Адамуэйт, Тоби Кеббелл, Гэбриел Чаварриа
Музыка:Майкл Джаккино
В ролях:Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коновал, Амайя Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон, Майкл Адамуэйт, Тоби Кеббелл, Гэбриел Чаварриа
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2017
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