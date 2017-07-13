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Планета обезьян: Война

Режиссер:Мэтт Ривз
Жанры: Боевик, Драма, Приключения, Фантастика, Триллер.

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид.

В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

Продолжительность:140 мин
Сценарий:Марк Бомбэк, Мэтт Ривз, Рик Джаффа
В ролях:Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коновал, Амайя Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон, Майкл Адамуэйт, Тоби Кеббелл, Гэбриел Чаварриа
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2017
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Северное сияниеОранжевый зал
14 июля
11:00 (300 в 3D)
16:05 (300 в 3D)
c 15 по 16 июля
11:00 (300 в 3D)
16:05 (390 в 3D)
c 17 по 19 июля
11:00 (200 в 3D)
16:05 (200 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
14 июля
12:55 (350 в 3D)
15:35 (350 в 3D)
18:15 (390 в 3D)
20:55 (390 в 3D)
23:35 (300 в 3D)
c 15 по 16 июля
12:55 (350 в 3D)
15:35 (390 в 3D)
18:15 (390 в 3D)
20:55 (390 в 3D)
23:35 (300 в 3D)
c 17 по 19 июля
12:55 (300 в 3D)
15:35 (300 в 3D)
18:15 (350 в 3D)
20:55 (350 в 3D)
23:35 (300 в 3D)
АврораОсновной зал
c 14 по 16 июля
15:40 (200 в 3D)
20:45 (250)
23:20 (200 в 3D)
c 17 по 19 июля
15:40 (150 в 3D)
20:45 (200)
23:20 (150 в 3D)
МурманскБольшой зал
c 14 по 16 июля
11:30 (300 в 3D)
18:15 (350 в 3D)
23:20 (300 в 3D)
c 17 по 19 июля
11:30 (200 в 3D)
18:15 (250 в 3D)
23:20 (200 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 14 по 16 июля
11:30 (300 в 3D)
18:40 (390)
21:20 (390)
23:55 (300)
c 17 по 19 июля
11:30 (200 в 3D)
18:40 (250)
21:20 (250)
23:55 (200)

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