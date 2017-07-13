Планета обезьян: Война

Режиссер: Мэтт Ривз

Жанры: Боевик, Драма, Приключения, Фантастика, Триллер.

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид.

В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

Продолжительность: 140 мин

Сценарий: Марк Бомбэк, Мэтт Ривз, Рик Джаффа

В ролях: Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив Зан, Карин Коновал, Амайя Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон, Майкл Адамуэйт, Тоби Кеббелл, Гэбриел Чаварриа

Музыка: Майкл Джаккино