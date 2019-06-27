План побега 3: Дьявольская станция

Режиссер: Джон Херцфелд

Жанры: Боевик, Триллер.

Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берётся разыскать похищенную дочь своего друга – бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола».

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Майлз Чепмен, Джон Херцфелд

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Джейми Кинг, Фифти Сент, Девон Сава

Музыка: Виктор Рейес