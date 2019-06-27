План побега 3: Дьявольская станция
Режиссер:Джон Херцфелд
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берётся разыскать похищенную дочь своего друга – бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола».
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Майлз Чепмен, Джон Херцфелд
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Джейми Кинг, Фифти Сент, Девон Сава
Музыка:Виктор Рейес
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Джейми Кинг, Фифти Сент, Девон Сава
Музыка:Виктор Рейес
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
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