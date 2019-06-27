149548

План побега 3: Дьявольская станция

Режиссер:Джон Херцфелд
Жанры: Боевик, Триллер.

Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берётся разыскать похищенную дочь своего друга – бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола».

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Майлз Чепмен, Джон Херцфелд
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Джейми Кинг, Фифти Сент, Девон Сава
Музыка:Виктор Рейес
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июня 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №1
c 27 по 30 июня
23:45 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 27 по 30 июня
19:35 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?