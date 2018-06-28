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План побега 2

Режиссер:Стивен С. Миллер
Жанры: Боевик, Триллер.

Рэй Бреслин — командир элитного спецотряда, созданного для проверки безопасности национальных тюрем. Его ребята способны составить план побега из любого места. Однажды одного из его бойцов похищают и закрывают в самой охраняемой тюрьме в мире. Служба безопасности в ней полностью компьютеризирована и защищена от любых взломов. Чтобы спасти товарища Рэй собирает команду.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Майлз Чепмен
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Хуан Сяомин, Джесси Меткалф, Фифти Сент, Уэс Чэтэм, Чен Тэнг, Тайрон Вудли, Тайлер Джон Олсон, Титус Уэлливер
Музыка:The Newton Brothers
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июня 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 28 июня по 4 июля
18:40
Мираж СинемаКинозал №3
c 28 июня по 1 июля
00:20 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 28 по 29 июня
14:30 (200 р.)
19:50 (300 р.)
21:50 (300 р.)
c 30 июня по 1 июля
14:30 (300 р.)
19:50 (300 р.)
21:50 (300 р.)

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