План побега 2
Режиссер:Стивен С. Миллер
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Рэй Бреслин — командир элитного спецотряда, созданного для проверки безопасности национальных тюрем. Его ребята способны составить план побега из любого места. Однажды одного из его бойцов похищают и закрывают в самой охраняемой тюрьме в мире. Служба безопасности в ней полностью компьютеризирована и защищена от любых взломов. Чтобы спасти товарища Рэй собирает команду.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Майлз Чепмен
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Хуан Сяомин, Джесси Меткалф, Фифти Сент, Уэс Чэтэм, Чен Тэнг, Тайрон Вудли, Тайлер Джон Олсон, Титус Уэлливер
Музыка:The Newton Brothers
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Хуан Сяомин, Джесси Меткалф, Фифти Сент, Уэс Чэтэм, Чен Тэнг, Тайрон Вудли, Тайлер Джон Олсон, Титус Уэлливер
Музыка:The Newton Brothers
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июня 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июня 2018
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