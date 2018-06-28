План побега 2

Режиссер: Стивен С. Миллер

Жанры: Боевик, Триллер.

Рэй Бреслин — командир элитного спецотряда, созданного для проверки безопасности национальных тюрем. Его ребята способны составить план побега из любого места. Однажды одного из его бойцов похищают и закрывают в самой охраняемой тюрьме в мире. Служба безопасности в ней полностью компьютеризирована и защищена от любых взломов. Чтобы спасти товарища Рэй собирает команду.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Майлз Чепмен

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста, Хуан Сяомин, Джесси Меткалф, Фифти Сент, Уэс Чэтэм, Чен Тэнг, Тайрон Вудли, Тайлер Джон Олсон, Титус Уэлливер

Музыка: The Newton Brothers