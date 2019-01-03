Пирсинг

Режиссер: Николас Песке

Жанры: Ужасы, Триллер.

Рид — симпатичный парень, любящий муж и отец. Но в тихом омуте… Уже много лет он одержим желанием убить кого-нибудь ножом для колки льда. Когда наваждение становится нестерпимым, он решается прикончить проститутку. План преступления разработан до мельчайших деталей. Рид не предусмотрел только, что по его вызову приедет она, Джеки, работающая в стиле садо-мазо, сама любительница холодного оружия, немного чокнутая, но романтичная. Они встречаются… и между ними начинается смертельная игра в кошки-мышки, игра, где между любовью и ненавистью 50 миллиметров стали.

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Николас Песке, Рю Мураками

В ролях: Кристофер Эбботт, Миа Васиковска, Лайа Коста, Оливия Бонд, Мария Диззия, Марин Айрлэнд, Дакота Лустик, Уенделл Пирс

