Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Режиссер:Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.
Фортуна повернулась к Джеку Воробью спиной, и теперь бесстрашного хитреца преследует старинный злейший враг, известный под именем капитан Салазар. Набрав группу самых отъявленных зомби-мерзавцев Дьявольского Треугольника, он готовится устранить каждого морского властителя, который встретится ему на пути. Единственный шанс Воробья на спасение – с помощью своих давних знакомых капитана Барбоссы и Уилла Тернера разыскать Трезубец Посейдона, мощное оружие, владелец которого получает безоговорочный контроль над водами. Сумеет ли Джек заполучить артефакт до того, как Салазар убьет его?
Продолжительность:129 мин
Сценарий:Джефф Натансон, Терри Россио, Тед Эллиот
В ролях:Джонни Депп, Кира Найтли, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Дэвид Уэнэм, Брентон Туэйтс, Стивен Грэм, Горан Д’Клюе
Музыка:Джеф Дзанелли
В ролях:Джонни Депп, Кира Найтли, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Дэвид Уэнэм, Брентон Туэйтс, Стивен Грэм, Горан Д’Клюе
Музыка:Джеф Дзанелли
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 мая 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:25 мая 2017
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