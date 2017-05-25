Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Режиссер: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.

Фортуна повернулась к Джеку Воробью спиной, и теперь бесстрашного хитреца преследует старинный злейший враг, известный под именем капитан Салазар. Набрав группу самых отъявленных зомби-мерзавцев Дьявольского Треугольника, он готовится устранить каждого морского властителя, который встретится ему на пути. Единственный шанс Воробья на спасение – с помощью своих давних знакомых капитана Барбоссы и Уилла Тернера разыскать Трезубец Посейдона, мощное оружие, владелец которого получает безоговорочный контроль над водами. Сумеет ли Джек заполучить артефакт до того, как Салазар убьет его?

Продолжительность: 129 мин

Сценарий: Джефф Натансон, Терри Россио, Тед Эллиот

В ролях: Джонни Депп, Кира Найтли, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Дэвид Уэнэм, Брентон Туэйтс, Стивен Грэм, Горан Д’Клюе

Музыка: Джеф Дзанелли