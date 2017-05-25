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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Режиссер:Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.

Фортуна повернулась к Джеку Воробью спиной, и теперь бесстрашного хитреца преследует старинный злейший враг, известный под именем капитан Салазар. Набрав группу самых отъявленных зомби-мерзавцев Дьявольского Треугольника, он готовится устранить каждого морского властителя, который встретится ему на пути. Единственный шанс Воробья на спасение – с помощью своих давних знакомых капитана Барбоссы и Уилла Тернера разыскать Трезубец Посейдона, мощное оружие, владелец которого получает безоговорочный контроль над водами. Сумеет ли Джек заполучить артефакт до того, как Салазар убьет его?

Продолжительность:129 мин
Сценарий:Джефф Натансон, Терри Россио, Тед Эллиот
В ролях:Джонни Депп, Кира Найтли, Кая Скоделарио, Орландо Блум, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Дэвид Уэнэм, Брентон Туэйтс, Стивен Грэм, Горан Д’Клюе
Музыка:Джеф Дзанелли
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 мая 2017
6
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ОдиссеяСпайдер-холл
c 26 по 28 июня
12:00 (150 р.)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 26 по 28 июня
19:15 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 по 28 июня
18:40 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 27 по 28 июня
10:30 (150 р.)
15:45 (150 р.)
21:00 (150 р.)

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