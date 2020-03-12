Пиноккио Режиссер: Маттео Гарроне

Жанры: Фэнтези. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем. Сценарий: Маттео Гарроне, Массимо Чеккерини, Карло Коллоди

В ролях: Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия, Алессио Ди Доменикантонио, Мария Пиа Тимо Давиде Маротта

Музыка: Дарио Марианелли Производство: Италия, Франция, Великобритания

Ограничения: 6+

Дата релиза: 12 марта 2020

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