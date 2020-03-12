Пиноккио
Режиссер:Маттео Гарроне
Жанры: Фэнтези.
Жанры: Фэнтези.
Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.
Сценарий:Маттео Гарроне, Массимо Чеккерини, Карло Коллоди
В ролях:Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия, Алессио Ди Доменикантонио, Мария Пиа Тимо Давиде Маротта
Музыка:Дарио Марианелли
В ролях:Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия, Алессио Ди Доменикантонио, Мария Пиа Тимо Давиде Маротта
Музыка:Дарио Марианелли
Производство:Италия, Франция, Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:12 марта 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:12 марта 2020
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