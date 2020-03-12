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Пиноккио

Режиссер:Маттео Гарроне
Жанры: Фэнтези.

Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.

Сценарий:Маттео Гарроне, Массимо Чеккерини, Карло Коллоди
В ролях:Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия, Алессио Ди Доменикантонио, Мария Пиа Тимо Давиде Маротта
Музыка:Дарио Марианелли
Производство:Италия, Франция, Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:12 марта 2020
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Северное сияниеДетский зал
c 12 по 13 марта
13:35 (300)
c 14 по 15 марта
13:35 (350)
c 16 по 18 марта
13:35 (200)
ГалактикаЗал 1
c 12 по 15 марта
12:20 (от 250 Р)
c 16 по 18 марта
12:20 (от 200 Р)
Северное сияниеСиний зал
13 марта
17:40 (350)
c 14 по 15 марта
11:10 (300)
17:40 (350)
c 16 по 18 марта
11:10 (200)
17:40 (250)

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