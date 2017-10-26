Пила 8
Режиссер:Майкл Спириг, Питер Спириг
Жанры: Ужасы, Триллер, Криминал, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Криминал, Детектив.
В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Пит Голдфингер, Джош Столберг
В ролях:Мэтт Пассмор, Тобин Белл, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Кле Беннетт, Лора Вандервурт, Пол Браунштейн, Мандела Ван Пиблз, Бриттани Аллен, Джозиа Блэк
Музыка:Чарли Клаузер
В ролях:Мэтт Пассмор, Тобин Белл, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Кле Беннетт, Лора Вандервурт, Пол Браунштейн, Мандела Ван Пиблз, Бриттани Аллен, Джозиа Блэк
Музыка:Чарли Клаузер
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:26 октября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:26 октября 2017
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