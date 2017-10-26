Пила 8

Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг

Жанры: Ужасы, Триллер, Криминал, Детектив.

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Пит Голдфингер, Джош Столберг

В ролях: Мэтт Пассмор, Тобин Белл, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Кле Беннетт, Лора Вандервурт, Пол Браунштейн, Мандела Ван Пиблз, Бриттани Аллен, Джозиа Блэк

Музыка: Чарли Клаузер