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Пиковая дама: Зазеркалье

Режиссер:Александр Домогаров мл.
Жанры: Ужасы.

Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души — и что Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Мария Огнева, Николай Митропольский, Анна Наседкина
В ролях:Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплёв, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин, Валерий Панков, Владимир Канухин, Алена Швиденкова, Ян Алабушев, Анастасия Талызина
Музыка:Сергей Штерн
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 марта 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 14 по 15 марта
12:10 (150 р.)
15:45 (300 р.)
21:25 (300 р.)
c 16 по 17 марта
12:10 (200 р.)
15:45 (300 р.)
21:25 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 17 марта
18:20 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 14 по 17 марта
23:30 (250 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
15 марта
13:25 (300)
19:40 (390)
c 16 по 17 марта
13:25 (390)
19:40 (390)
c 18 по 20 марта
13:25 (200)
19:40 (250)
Северное сияниеБордовый зал
15 марта
12:25 (300)
14:10 (300)
15:55 (300)
17:40 (390)
21:50 (390)
c 16 по 17 марта
10:40 (300)
12:25 (300)
14:10 (390)
15:55 (390)
17:40 (390)
21:50 (390)
c 18 по 20 марта
10:40 (200)
12:25 (200)
14:10 (200)
15:55 (200)
17:40 (250)
21:50 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 21 по 22 марта
10:35 (200)
13:55 (200)
17:35 (250)
21:10 (250)
c 23 по 24 марта
10:35 (200)
13:55 (300)
17:35 (300)
21:10 (300)
c 25 по 27 марта
10:35 (150)
13:55 (150)
17:35 (250)
21:10 (250)

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