Пиковая дама: Зазеркалье
Режиссер:Александр Домогаров мл.
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души — и что Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все.
Продолжительность:83 мин
Сценарий:Мария Огнева, Николай Митропольский, Анна Наседкина
В ролях:Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплёв, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин, Валерий Панков, Владимир Канухин, Алена Швиденкова, Ян Алабушев, Анастасия Талызина
Музыка:Сергей Штерн
В ролях:Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплёв, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин, Валерий Панков, Владимир Канухин, Алена Швиденкова, Ян Алабушев, Анастасия Талызина
Музыка:Сергей Штерн
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:14 марта 2019
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