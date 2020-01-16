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Песня имен

Режиссер:Франсуа Жирар
Жанры: Драма, История.

Лондон. Вторая мировая. Когда семья маленького скрипача Довидла погибает, Симмондсы принимают талантливого мальчика, как родного, а для их сына Мартина он становится больше, чем брат. В день, когда Довидл должен был дать первый концерт, никто так и не смог его отыскать… Лишь сорок лет спустя Мартину удается раскрыть тайну исчезновения юного музыканта.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Джефри Кейн, Норман Лебрехт
В ролях:Клайв Оуэн, Тим Рот, Джона Хауэр-Кинг, Катрин МакКормак, Эдди Иззард, Сол Рубинек, Герран Хауэлл, Ричард Бреммер, Эми Слоун, Макс Макмиллан
Музыка:Говард Шор
Производство:Канада, Венгрия
Ограничения:16+
Дата релиза:16 января 2020
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Северное сияниеСиний зал
c 20 по 22 января
15:55 (150)
20:45 (250)

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