Песня имен

Режиссер: Франсуа Жирар

Жанры: Драма, История.

Лондон. Вторая мировая. Когда семья маленького скрипача Довидла погибает, Симмондсы принимают талантливого мальчика, как родного, а для их сына Мартина он становится больше, чем брат. В день, когда Довидл должен был дать первый концерт, никто так и не смог его отыскать… Лишь сорок лет спустя Мартину удается раскрыть тайну исчезновения юного музыканта.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Джефри Кейн, Норман Лебрехт

В ролях: Клайв Оуэн, Тим Рот, Джона Хауэр-Кинг, Катрин МакКормак, Эдди Иззард, Сол Рубинек, Герран Хауэлл, Ричард Бреммер, Эми Слоун, Макс Макмиллан

Музыка: Говард Шор