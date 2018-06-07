Первые

Режиссер: Дмитрий Суворов

Жанры: Драма, Приключения, История.

События фильма берут свое начало в 1732 году, когда император Петр I в целях изучения отдаленных земель российских подписывает указ об организации Великой Северной экспедиции. Руководит операцией, в ходе которой предстояло пройти от Печоры до Чукотки, легендарный мореплаватель Витус Беринг. Он разбивает сложнейшую экспедицию на несколько отрядов. Один из них возглавляет офицер Василий Прончищев, который во время похода ломает ногу и умирает от заражения крови. Судьба отряда оказывается под угрозой, но на командирский мостик заступает молодой штурман Семен Челюскин, которому предстоит стать одним из самых прославленных героев в отечественном мореходстве.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Анастасия Истомина, Василий Бледнов, Сергей Муратов

В ролях: Наиль Абдрахманов, Алина Ланина, Евгений Ткачук, Валерий Баринов, Данила Якушев, Сергей Рост, Сергей Терещенко, Александр Дьяченко, Егор Тимцуник

Музыка: Алексей Шелыгин