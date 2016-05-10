Первый мститель: Противостояние

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Мстители под руководством Капитана Америки оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя «Акт о регистрации супергероев», вынуждая их раскрыть свои личности и работать на правительственные службы.

Видя в этом законе нарушение гражданских прав и плевок во всё, что он верит, Стив Роджерс открыто восстаёт против нового режима, ведя за собой группу героев, поддерживающих его мнение. В свою же очередь, Тони Старк видит правильность в новом законе, и становится во главе героев, поддерживающих его. Всё это приводит к неизбежному расколу Мстителей, и гражданской войне между двумя сторонами. Сражаясь друг с другом, Старк и Роджерс не знают о том, что таинственный Барон Земо уже строит свои собственные планы, воспользовавшись расколом величайших героев Земли.

Продолжительность: 147 мин

Сценарий: Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Марк Миллар

В ролях: Крис Эванс, Роберт Дауни мл., Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Энтони Маки, Дон Чидл, Джереми Реннер, Чедвик Боузман, Пол Беттани, Элизабет Олсен

Музыка: Генри Джекман