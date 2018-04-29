Первому игроку приготовиться (Субтитры)

Режиссер: Стивен Спилберг

Жанры: Боевик, Фантастика, Приключения.

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

Продолжительность: 140 мин

Сценарий: Эрнест Клайн, Зак Пенн

В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, ТиДжей Миллер, Саймон Пегг, Летишиа Райт, Ханна Джон-Кэймен, МакКенна Грейс, Марк Райлэнс, Сьюзэн Линч

Музыка: Алан Сильвестри