Первому игроку приготовиться
Режиссер:Стивен Спилберг
Жанры: Боевик, Фантастика, Приключения.
Жанры: Боевик, Фантастика, Приключения.
Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.
Продолжительность:140 мин
Сценарий:Эрнест Клайн, Зак Пенн
В ролях:Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, ТиДжей Миллер, Саймон Пегг, Летишиа Райт, Ханна Джон-Кэймен, МакКенна Грейс, Марк Райлэнс, Сьюзэн Линч
Музыка:Алан Сильвестри
В ролях:Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, ТиДжей Миллер, Саймон Пегг, Летишиа Райт, Ханна Джон-Кэймен, МакКенна Грейс, Марк Райлэнс, Сьюзэн Линч
Музыка:Алан Сильвестри
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:29 марта 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:29 марта 2018
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