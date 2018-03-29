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Первому игроку приготовиться

Режиссер:Стивен Спилберг
Жанры: Боевик, Фантастика, Приключения.

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной вселенной виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

Продолжительность:140 мин
Сценарий:Эрнест Клайн, Зак Пенн
В ролях:Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, ТиДжей Миллер, Саймон Пегг, Летишиа Райт, Ханна Джон-Кэймен, МакКенна Грейс, Марк Райлэнс, Сьюзэн Линч
Музыка:Алан Сильвестри
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:29 марта 2018
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 29 марта по 1 апреля
18:30 (250 р.)
c 2 по 4 апреля
18:30 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 29 марта по 1 апреля
22:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 29 по 30 марта
12:45 (450 р. в 3D)
15:30 (700 р. в 3D)
18:15 (800 р. в 3D)
21:00 (800 р. в 3D)
23:45 (500 р. в 3D)
c 31 марта по 1 апреля
12:45 (600 р. в 3D)
15:30 (700 р. в 3D)
18:15 (800 р. в 3D)
21:00 (800 р. в 3D)
23:45 (500 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 29 по 30 марта
11:40 (400 р.)
14:25 (800 р. в 3D)
17:15 (800 р.)
20:00 (1000 р. в 3D)
c 31 марта по 1 апреля
11:40 (600 р.)
14:25 (800 р. в 3D)
17:15 (800 р.)
20:00 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №4
c 29 по 30 марта
11:00 (150 р.)
13:45 (150 р.)
16:30 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
11:00 (200 р.)
13:45 (300 р.)
16:30 (300 р.)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 29 марта по 1 апреля
10:40 (150 р.)
14:55 (250 р.)
17:30 (250 р.)
20:05 (250 р.)
22:40 (250 р.)
c 2 по 4 апреля
10:40 (150 р.)
14:55 (150 р.)
17:30 (200 р.)
20:05 (200 р.)
22:40 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 29 по 30 марта
16:05
19:00
31 марта
16:05 (300)
19:00
c 1 по 4 апреля
16:05
19:00
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 29 по 30 марта
11:30
14:20
17:15 (220)
20:10 (220)
c 31 марта по 4 апреля
11:30
14:20
17:15
20:10
Северное сияниеЖёлтый зал
30 марта
13:35 (300)
16:15 (300)
21:05 (390 в 3D)
23:45 (300)
c 31 марта по 1 апреля
11:00 (300)
13:35 (390)
16:15 (390)
21:05 (390 в 3D)
23:45 (300)
c 2 по 4 апреля
11:00 (200)
13:35 (200)
16:15 (200)
21:05 (250 в 3D)
23:45 (200)
МурманскБольшой зал
c 30 марта по 1 апреля
19:25 (350 в 3D)
22:05 (300 в 3D)
c 2 по 4 апреля
19:25 (250 в 3D)
22:05 (200 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
c 30 марта по 1 апреля
18:00 (390 в 3D)
c 2 по 4 апреля
18:00 (250 в 3D)
АврораОсновной зал
c 30 марта по 1 апреля
19:25 (250 в 3D)
22:05 (200)
c 2 по 4 апреля
19:25 (200 в 3D)
22:05 (150)
Северное сияниеПремьер зал
30 марта
12:30 (350 в 3D)
15:10 (350 в 3D)
20:00 (390 в 3D)
22:40 (300 в 3D)
c 31 марта по 1 апреля
12:30 (350 в 3D)
15:10 (390 в 3D)
20:00 (390 в 3D)
22:40 (300 в 3D)
c 2 по 4 апреля
12:30 (300 в 3D)
15:10 (300 в 3D)
20:00 (350 в 3D)
22:40 (300 в 3D)

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