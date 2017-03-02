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Персональный покупатель

Режиссер:Оливье Ассайас
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.

Морин – персональный покупатель, ее работа состоит в том, чтобы превосходно ориентироваться в мире моды, отбирать все лучшие наряды и отправлять их своей клиентке, бесконечно разъезжающей по курортам мира. Но самой Морин не до развлечений. Недавно она пережила глубокую душевную травму – ее брат-близнец Льюис, которого девушка очень любила и к которому была сильно привязана, умер из-за врожденной болезни сердца. Будучи медиумом, она чувствует присутствие Льюиса и пытается выйти с ним на контакт, блуждая по мрачному парижскому дому, где он умер. Постепенно эта затея становится куда более опасной, чем Морин могла себе представить...

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Оливье Ассайас
В ролях:Кристен Стюарт, Ларс Айдингер, Сигрид Буази, Андерс Даниелсен Лье, Ty Olwin, Хамму Грайа Нора фон Вальдштеттен, Бенжамин Биолэй, Одри Бонне, Паскаль Рамберт
Производство:Франция, Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2017
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Мираж СинемаКинозал №5
c 2 по 5 марта
20:15 (300 р.)
6 марта
14:25 (200 р.)
7 марта
20:15 (250 р.)

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