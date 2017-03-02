Персональный покупатель

Режиссер: Оливье Ассайас

Жанры: Драма, Триллер, Детектив.

Морин – персональный покупатель, ее работа состоит в том, чтобы превосходно ориентироваться в мире моды, отбирать все лучшие наряды и отправлять их своей клиентке, бесконечно разъезжающей по курортам мира. Но самой Морин не до развлечений. Недавно она пережила глубокую душевную травму – ее брат-близнец Льюис, которого девушка очень любила и к которому была сильно привязана, умер из-за врожденной болезни сердца. Будучи медиумом, она чувствует присутствие Льюиса и пытается выйти с ним на контакт, блуждая по мрачному парижскому дому, где он умер. Постепенно эта затея становится куда более опасной, чем Морин могла себе представить...

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Оливье Ассайас

В ролях: Кристен Стюарт, Ларс Айдингер, Сигрид Буази, Андерс Даниелсен Лье, Ty Olwin, Хамму Грайа Нора фон Вальдштеттен, Бенжамин Биолэй, Одри Бонне, Паскаль Рамберт

