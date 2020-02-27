152959

Переводчики

Режиссер:Режис Руансар
Жанры: Триллер, Триллер, Триллер.

Девять переводчиков работают в секретном бункере над последней частью самого нашумевшего бестселлера. Их изолировали, чтобы не допустить утечки ожидаемой новинки в интернет. Но она все-таки произошла…
Рейтинг фильма

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Ромен Компин, Дэниэл Прэсли, Режис Руансар
В ролях:Ламбер Вильсон, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо, Сидсе Бабетт Кнудсен, Эдуардо Норьега, Алекс Лоутер, Анна Мария Штурм, Фредерик Шо, Мария Лейте ,Манолис Мавроматакис
Музыка:Дзюн Миякэ
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:27 февраля 2020
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 4
c 27 февраля по 1 марта
19:00 (от 250 Р)
c 2 по 4 марта
19:00 (от 200 Р)
Мираж СинемаКинозал №5
c 27 февраля по 1 марта
22:40 (300 р.)
ГалактикаЗал 2
c 27 февраля по 1 марта
19:00 (от 250 Р)
c 2 по 4 марта
19:00 (от 200 Р)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 февраля по 1 марта
15:30 (800 р.)
Северное сияниеБордовый зал
28 февраля
16:40 (300)
22:40 (300)
c 29 февраля по 1 марта
10:40 (300)
16:40 (390)
22:40 (300)
c 2 по 4 марта
10:40 (200)
16:40 (200)
22:40 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?