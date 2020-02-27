Переводчики
Режиссер:Режис Руансар
Жанры: Триллер, Триллер, Триллер.
Жанры: Триллер, Триллер, Триллер.
Девять переводчиков работают в секретном бункере над последней частью самого нашумевшего бестселлера. Их изолировали, чтобы не допустить утечки ожидаемой новинки в интернет. Но она все-таки произошла…
Рейтинг фильма
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Ромен Компин, Дэниэл Прэсли, Режис Руансар
В ролях:Ламбер Вильсон, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо, Сидсе Бабетт Кнудсен, Эдуардо Норьега, Алекс Лоутер, Анна Мария Штурм, Фредерик Шо, Мария Лейте ,Манолис Мавроматакис
Музыка:Дзюн Миякэ
В ролях:Ламбер Вильсон, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо, Сидсе Бабетт Кнудсен, Эдуардо Норьега, Алекс Лоутер, Анна Мария Штурм, Фредерик Шо, Мария Лейте ,Манолис Мавроматакис
Музыка:Дзюн Миякэ
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:27 февраля 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:27 февраля 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!