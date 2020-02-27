Переводчики

Режиссер: Режис Руансар

Жанры: Триллер, Триллер, Триллер.

Девять переводчиков работают в секретном бункере над последней частью самого нашумевшего бестселлера. Их изолировали, чтобы не допустить утечки ожидаемой новинки в интернет. Но она все-таки произошла…

Рейтинг фильма

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Ромен Компин, Дэниэл Прэсли, Режис Руансар

В ролях: Ламбер Вильсон, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо, Сидсе Бабетт Кнудсен, Эдуардо Норьега, Алекс Лоутер, Анна Мария Штурм, Фредерик Шо, Мария Лейте ,Манолис Мавроматакис

Музыка: Дзюн Миякэ