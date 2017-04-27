Перестрелка

Режиссер: Бен Уитли

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

События фильма разворачиваются в Бостоне конца семидесятых годов. Сделка по продаже огнестрельных ружей могла пройти быстро и гладко... но что-то пошло не так. Жюстин прибывает на пустынный завод, чтобы выступить посредником в деловых переговорах ирландских дельцов с главарями другой банды, Ордом и Верноном, которые должны продать им партию винтовок. В процессе выясняется, что товар – не тот, о котором они договаривались. Так начинается эпичная перестрелка, каждый из участников которой сражается на смерть.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Эми Джамп, Бен Уитли

В ролях: Энцо Чиленти, Сэм Райли, Майкл Смайли, Бри Ларсон, Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер, Шарлто Копли, Бабу Сизей, Ноа Тейлор, Джек Рейнор

Музыка: Джофф Барроу, Бен Салисбери