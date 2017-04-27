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Перестрелка

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Режиссер:Бен Уитли
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

События фильма разворачиваются в Бостоне конца семидесятых годов. Сделка по продаже огнестрельных ружей могла пройти быстро и гладко... но что-то пошло не так. Жюстин прибывает на пустынный завод, чтобы выступить посредником в деловых переговорах ирландских дельцов с главарями другой банды, Ордом и Верноном, которые должны продать им партию винтовок. В процессе выясняется, что товар  не тот, о котором они договаривались. Так начинается эпичная перестрелка, каждый из участников которой сражается на смерть.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Эми Джамп, Бен Уитли
В ролях:Энцо Чиленти, Сэм Райли, Майкл Смайли, Бри Ларсон, Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер, Шарлто Копли, Бабу Сизей, Ноа Тейлор, Джек Рейнор
Музыка:Джофф Барроу, Бен Салисбери
Производство:Великобритания, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:27 апреля 2017
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Мираж СинемаКинозал №1
c 27 апреля по 1 мая
18:10 (300 р.)
20:10 (300 р.)
22:10 (300 р.)
00:05 (200 р.)
c 2 по 3 мая
18:10 (250 р.)
20:10 (250 р.)
22:10 (250 р.)
00:05 (150 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 27 по 28 апреля
10:50 (150)
14:30 (150)
23:55 (150)
c 29 апреля по 1 мая
10:50 (300)
14:30 (350)
23:55 (300)
c 2 по 3 мая
10:50 (150)
14:30 (150)
23:55 (150)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 27 апреля по 1 мая
19:20 (1000 р.)
c 2 по 3 мая
19:20 (800 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 27 апреля по 1 мая
21:15 (390)
c 2 по 3 мая
21:15 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 27 апреля по 1 мая
18:50 (390)
c 2 по 3 мая
18:50 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
28 апреля
11:50 (149)
16:10 (199)
21:00 (199)
c 29 апреля по 1 мая
11:50 (249)
16:10 (299)
21:00 (299)
c 2 по 3 мая
11:50 (149)
16:10 (199)
21:00 (199)

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