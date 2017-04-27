Перестрелка
Режиссер:Бен Уитли
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
События фильма разворачиваются в Бостоне конца семидесятых годов. Сделка по продаже огнестрельных ружей могла пройти быстро и гладко... но что-то пошло не так. Жюстин прибывает на пустынный завод, чтобы выступить посредником в деловых переговорах ирландских дельцов с главарями другой банды, Ордом и Верноном, которые должны продать им партию винтовок. В процессе выясняется, что товар – не тот, о котором они договаривались. Так начинается эпичная перестрелка, каждый из участников которой сражается на смерть.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Эми Джамп, Бен Уитли
В ролях:Энцо Чиленти, Сэм Райли, Майкл Смайли, Бри Ларсон, Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер, Шарлто Копли, Бабу Сизей, Ноа Тейлор, Джек Рейнор
Музыка:Джофф Барроу, Бен Салисбери
В ролях:Энцо Чиленти, Сэм Райли, Майкл Смайли, Бри Ларсон, Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер, Шарлто Копли, Бабу Сизей, Ноа Тейлор, Джек Рейнор
Музыка:Джофф Барроу, Бен Салисбери
Производство:Великобритания, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:27 апреля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:27 апреля 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!