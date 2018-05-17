Пчёлка Майя и Кубок мёда

Режиссер: Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

Майя и ее команда примут участие в непростой борьбе за Кубок Мёда. Только безоговорочная победа в этом главном состязании столичного Пчёлкограда позволит друзьям сохранить запасы мёда родного улья и благополучно пережить зиму. Справится ли с задачей команда Майи, которую поначалу никто не воспринимает всерьёз?

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Noel Cleary, Фин Эдквист, Kevin Peaty

В ролях: Коко Джек Гиллис, Бенсон Джек Энтони, Ричард Роксбург, Джастин Кларк, Марни МакКуин, Linda Ngo, Кэм Ральф, Jordan Hare, Сэм Хафт, Питер МакАллум

Музыка: Уте Энгельхардт, Ute Engelhardt