142621

Пчёлка Майя и Кубок мёда

Режиссер:Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

Майя и ее команда примут участие в непростой борьбе за Кубок Мёда. Только безоговорочная победа в этом главном состязании столичного Пчёлкограда позволит друзьям сохранить запасы мёда родного улья и благополучно пережить зиму. Справится ли с задачей команда Майи, которую поначалу никто не воспринимает всерьёз?

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Noel Cleary, Фин Эдквист, Kevin Peaty
В ролях:Коко Джек Гиллис, Бенсон Джек Энтони, Ричард Роксбург, Джастин Кларк, Марни МакКуин, Linda Ngo, Кэм Ральф, Jordan Hare, Сэм Хафт, Питер МакАллум
Музыка:Уте Энгельхардт, Ute Engelhardt
Производство:Германия, Австралия
Ограничения:0+
Дата релиза:17 мая 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 17 по 23 мая
11:10
11:10
11:10
11:10
11:10
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
14:50
14:50
14:50
Мираж СинемаКинозал №4
c 17 по 18 мая
11:00 (150 р.)
12:45 (150 р.)
14:30 (150 р.)
c 19 по 20 мая
11:00 (200 р.)
12:45 (200 р.)
14:30 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
17 мая
16:35 (300)
18:20 (350)
18 мая
11:30 (300 в 3D)
13:10 (300)
14:50 (300 в 3D)
16:35 (300)
18:20 (350)
c 19 по 20 мая
11:30 (300 в 3D)
13:10 (350)
14:50 (350 в 3D)
16:35 (350)
18:20 (350)
c 21 по 23 мая
11:30 (200 в 3D)
13:10 (200)
14:50 (200 в 3D)
16:35 (200)
18:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
c 19 по 20 мая
10:20 (450 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?