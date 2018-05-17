Пчёлка Майя и Кубок мёда
Режиссер:Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Майя и ее команда примут участие в непростой борьбе за Кубок Мёда. Только безоговорочная победа в этом главном состязании столичного Пчёлкограда позволит друзьям сохранить запасы мёда родного улья и благополучно пережить зиму. Справится ли с задачей команда Майи, которую поначалу никто не воспринимает всерьёз?
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Noel Cleary, Фин Эдквист, Kevin Peaty
В ролях:Коко Джек Гиллис, Бенсон Джек Энтони, Ричард Роксбург, Джастин Кларк, Марни МакКуин, Linda Ngo, Кэм Ральф, Jordan Hare, Сэм Хафт, Питер МакАллум
Музыка:Уте Энгельхардт, Ute Engelhardt
В ролях:Коко Джек Гиллис, Бенсон Джек Энтони, Ричард Роксбург, Джастин Кларк, Марни МакКуин, Linda Ngo, Кэм Ральф, Jordan Hare, Сэм Хафт, Питер МакАллум
Музыка:Уте Энгельхардт, Ute Engelhardt
Производство:Германия, Австралия
Ограничения:0+
Дата релиза:17 мая 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:17 мая 2018
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