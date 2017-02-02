Пазманский дьявол

Режиссер: Бен Янгер

Жанры: Биография, Драма, Спорт.

Для молодого боксера Винни Пациенца на первом месте всегда была семья – властный отец Анджело и религиозная мать Луиза, которая в страхе закрывает глаза, глядя с экрана телевизора, как ее сын дерется на очередном поединке. Выходцы из рабочего класса на Род-Айленде, они возлагают надежду лишь на будущее Винни, который твердо намерен осуществить всеобщую мечту и добиться успеха в профессиональном боксе. Однажды он знакомится с тренером Кевином Руни, забросившим свою карьеру из-за проблем с алкоголем. Оба видят друг в друге свой второй шанс. Но обнадеживающие тренировки заканчиваются, когда Винни ломает шею в автокатастрофе. Прогноз гласит, что парень едва сможет ходить, не говоря уже о выходе на ринг. Все, с чем остается Винни, – это неутомимая вера в самого себя...

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Бен Янгер, Пиппа Бьянко, Анджело Пиццо

В ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули, Кристин Евангелиста, Тина Каскиани

Музыка: Джулия Холтер