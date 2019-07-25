Паваротти

Режиссер: Рон Ховард

Жанры: Биография, Музыкальный, Документальный.

Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Кэссиди Хартманн, Марк Монро

В ролях: Спайк Ли, Принцесса Диана, Лучано Паваротти, Боно, Фил Донахью, Нельсон Мандела, Стиви Уандер, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Зубин Мета

Музыка: Рик Маркманн, Мэттер, Дэн Пиннелла