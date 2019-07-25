Паваротти
Режиссер:Рон Ховард
Жанры: Биография, Музыкальный, Документальный.
Жанры: Биография, Музыкальный, Документальный.
Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Кэссиди Хартманн, Марк Монро
В ролях:Спайк Ли, Принцесса Диана, Лучано Паваротти, Боно, Фил Донахью, Нельсон Мандела, Стиви Уандер, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Зубин Мета
Музыка:Рик Маркманн, Мэттер, Дэн Пиннелла
В ролях:Спайк Ли, Принцесса Диана, Лучано Паваротти, Боно, Фил Донахью, Нельсон Мандела, Стиви Уандер, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Зубин Мета
Музыка:Рик Маркманн, Мэттер, Дэн Пиннелла
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:25 июля 2019
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