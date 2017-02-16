Патерсон

Режиссер: Джим Джармуш

Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.

Молодой парень по имени Патерсон работает водителем городского автобуса. По будням его жизнь в заурядном городке, название которого совпадает с его собственным именем, подобна отрегулированному часовому механизму: утренний подъем в 6 утра, домой в 18:00, погулять с псом, спуститься в бар, выпить кружку пива, побеседовать с барменом. У Патерсона есть жена, которая подходит ему во всех отношениях. Лоре не нужна насыщенная событиями жизнь, она всем довольна и совсем не темпераментна. Каждое утро, прежде чем сесть за руль, Патерсон сочиняет незамысловатое стихотворение для своей жены, а Лора каждый вечер встречает мужа очередным небольшим сюрпризом. Но однажды уравновешенный повседневный уклад нарушает неожиданное событие...

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Джим Джармуш

В ролях: Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Nellie, Ризван Манжи, Dominic Liriano, Джейден Майкл, Бэрри Шебака Хенли, Тревор Пархэм, Трой Пархэм, Брайан МакКарти

Музыка: Джим Джармуш, Картер Логан, Sqürl