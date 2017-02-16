Патерсон
Режиссер:Джим Джармуш
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Молодой парень по имени Патерсон работает водителем городского автобуса. По будням его жизнь в заурядном городке, название которого совпадает с его собственным именем, подобна отрегулированному часовому механизму: утренний подъем в 6 утра, домой в 18:00, погулять с псом, спуститься в бар, выпить кружку пива, побеседовать с барменом. У Патерсона есть жена, которая подходит ему во всех отношениях. Лоре не нужна насыщенная событиями жизнь, она всем довольна и совсем не темпераментна. Каждое утро, прежде чем сесть за руль, Патерсон сочиняет незамысловатое стихотворение для своей жены, а Лора каждый вечер встречает мужа очередным небольшим сюрпризом. Но однажды уравновешенный повседневный уклад нарушает неожиданное событие...
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Джим Джармуш
В ролях:Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Nellie, Ризван Манжи, Dominic Liriano, Джейден Майкл, Бэрри Шебака Хенли, Тревор Пархэм, Трой Пархэм, Брайан МакКарти
Музыка:Джим Джармуш, Картер Логан, Sqürl
В ролях:Адам Драйвер, Голшифте Фарахани, Nellie, Ризван Манжи, Dominic Liriano, Джейден Майкл, Бэрри Шебака Хенли, Тревор Пархэм, Трой Пархэм, Брайан МакКарти
Музыка:Джим Джармуш, Картер Логан, Sqürl
Производство:США, Франция, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:16 февраля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:16 февраля 2017
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