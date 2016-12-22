Пассажиры

Режиссер: Мортен Тильдум

Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама, Приключения.

Космический корабль с 5000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом.

Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех обитателей корабля.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Джон Спэйтс

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста, Аврора Перрино, Джейми Соричелли, Фред Меламед, Шелби Тейлор Маллинс

Музыка: Томас Ньюман