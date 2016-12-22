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Пассажиры

Режиссер:Мортен Тильдум
Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама, Приключения.

Космический корабль с 5000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом.

Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия  90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках  жизнь и судьба всех обитателей корабля.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Джон Спэйтс
В ролях:Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста, Аврора Перрино, Джейми Соричелли, Фред Меламед, Шелби Тейлор Маллинс
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 декабря 2016
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 22 по 23 декабря
12:05 (200 р.)
16:05 (250 р.)
19:50 (250 р.)
c 24 по 25 декабря
11:30 (200 р.)
23:25 (250 р.)
c 26 по 28 декабря
11:30 (150 р.)
23:25 (200 р.)
МурманскБольшой зал
22 декабря
19:25 (350 в 3D)
23:10 (300 в 3D)
c 23 по 25 декабря
11:30 (300 в 3D)
19:25 (350 в 3D)
23:10 (300 в 3D)
c 26 по 28 декабря
11:30 (200 в 3D)
19:25 (250 в 3D)
23:10 (200 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
22 декабря
18:35 (390)
23 декабря
13:50 (300)
18:35 (390)
c 24 по 25 декабря
13:30 (390)
18:15 (390)
c 26 по 28 декабря
13:30 (200)
18:15 (250)
c 29 по 30 декабря
17:00 (250)
31 декабря
17:00 (300)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 22 по 23 декабря
14:35 (250 р. в 3D)
20:50 (250 р. в 3D)
c 24 по 25 декабря
14:50 (250 р. в 3D)
18:40 (300 р. в 3D)
20:50 (300 р. в 3D)
c 26 по 28 декабря
14:50 (200 р. в 3D)
18:40 (200 р. в 3D)
20:50 (200 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
c 22 по 23 декабря
10:20 (200 р. в 3D)
12:40 (200 р. в 3D)
15:00 (300 р. в 3D)
17:20 (300 р. в 3D)
19:40 (350 р. в 3D)
22:00 (350 р. в 3D)
00:20 (250 р. в 3D)
c 24 по 25 декабря
10:20 (250 р. в 3D)
12:40 (250 р. в 3D)
15:00 (300 р. в 3D)
17:20 (300 р. в 3D)
19:40 (350 р. в 3D)
22:00 (350 р. в 3D)
00:20 (250 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 22 по 23 декабря
18:40 (600 р.)
c 24 по 25 декабря
18:50 (600 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 22 по 23 декабря
20:55 (290 р.)
c 24 по 25 декабря
20:50 (290 р.)
26 декабря
20:50 (270 р.)
28 декабря
20:50 (270 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 22 по 23 декабря
11:10 (150 р.)
c 24 по 25 декабря
11:10 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 22 по 23 декабря
14:00 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 22 по 23 декабря
15:40 (550 р. в 3D)
18:00 (650 р. в 3D)
20:20 (650 р. в 3D)
22:40 (650 р. в 3D)
c 24 по 25 декабря
13:20 (550 р. в 3D)
15:40 (550 р. в 3D)
18:00 (650 р. в 3D)
20:20 (650 р. в 3D)
22:40 (650 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 22 по 23 декабря
11:10 (290 р.)
11:10 (290 р.)
11:10 (290 р.)
11:10 (290 р.)
11:10 (290 р.)
11:10 (290 р.)
13:50 (390 р. в 3D)
13:50 (390 р. в 3D)
13:50 (390 р. в 3D)
13:50 (390 р. в 3D)
19:10 (390 р. в 3D)
24 декабря
11:30 (290 р.)
14:10 (390 р. в 3D)
16:50 (290 р.)
19:30 (390 р. в 3D)
25 декабря
11:40 (290 р.)
14:20 (390 р. в 3D)
17:00 (290 р.)
19:40 (390 р. в 3D)
c 26 по 28 декабря
11:40 (270 р.)
14:20 (350 р. в 3D)
17:00 (270 р.)
19:40 (350 р. в 3D)
Северное сияниеСиний зал
c 24 по 25 декабря
23:15 (300)
c 26 по 28 декабря
23:15 (200)

Последние отзывы

  • Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Сергей Шеметов, 21 декабря #1
    Почти как в "Пандорум" 2009г. Но там была засада по полной)))

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