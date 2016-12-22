Пассажиры
Режиссер:Мортен Тильдум
Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама, Приключения.
Жанры: Фантастика, Драма, Мелодрама, Приключения.
Космический корабль с 5000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом.
Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех обитателей корабля.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Джон Спэйтс
В ролях:Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста, Аврора Перрино, Джейми Соричелли, Фред Меламед, Шелби Тейлор Маллинс
Музыка:Томас Ньюман
В ролях:Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Кимберли Баттиста, Аврора Перрино, Джейми Соричелли, Фред Меламед, Шелби Тейлор Маллинс
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 декабря 2016
Ограничения:16+
Дата релиза:22 декабря 2016
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