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Пассажир

Режиссер:Жаума Кольет-Серра
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал, Детектив.

Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Байрон Уиллингер, Фил ДиБлейси, Райан Ингл
В ролях:Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джонатан Бэнкс, Сэм Нил, Элизабет МакГоверн, Киллиан Скотт, Шазад Латиф, Энди Найман, Клара Лаго
Музыка:Роке Баньос
Производство:Великобритания, Франция, США
Ограничения:16+
Дата релиза:08 марта 2018
2
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Северное сияниеЗеленый зал
c 29 по 30 марта
22:35 (150)
c 31 марта по 1 апреля
23:40 (250)
c 2 по 4 апреля
22:35 (150)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 29 марта 2018 по 01 апреля 2019
21:05 (250 р.)
c 2 по 4 апреля
21:05 (150 р.)

Последние отзывы

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    Денис Афанасьев, 16 марта #1
    Вы что врёте то?!!!!! Пассажира нет в 21:35 а северном сиянии.....уроды!!!!

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