Пассажир
Режиссер:Жаума Кольет-Серра
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал, Детектив.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал, Детектив.
Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Байрон Уиллингер, Фил ДиБлейси, Райан Ингл
В ролях:Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джонатан Бэнкс, Сэм Нил, Элизабет МакГоверн, Киллиан Скотт, Шазад Латиф, Энди Найман, Клара Лаго
Музыка:Роке Баньос
В ролях:Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джонатан Бэнкс, Сэм Нил, Элизабет МакГоверн, Киллиан Скотт, Шазад Латиф, Энди Найман, Клара Лаго
Музыка:Роке Баньос
Производство:Великобритания, Франция, США
Ограничения:16+
Дата релиза:08 марта 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:08 марта 2018
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