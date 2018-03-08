Пассажир

Режиссер: Жаума Кольет-Серра

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал, Детектив.

Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Байрон Уиллингер, Фил ДиБлейси, Райан Ингл

В ролях: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Джонатан Бэнкс, Сэм Нил, Элизабет МакГоверн, Киллиан Скотт, Шазад Латиф, Энди Найман, Клара Лаго

Музыка: Роке Баньос