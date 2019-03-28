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Парк развлечений

Режиссер:Монс Морлинд, Бьёрн Стейн
Жанры: Мелодрама.

Два парка развлечений соперничают за внимание посетителей. В ход идут фокусы, магия, трюки, а также воровство, шпионаж и предательство. Они готовы удивлять любой ценой. Юноша и девушка из враждующих кланов вопреки запрету полюбили друг друга.. Есть ли у этой истории шанс на счастливый конец?

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Монс Морлинд
В ролях:Хелена Аф Сандеберг, Пернилла Аугуст, Эдвин Эндре, Якоб Эрикссон, Альбен Гренхольм, Роберт Густафссон, Фрида Густавссон, Фредерик Хиллер, Инга Авемо Ходелл, Леннарт Якель
Музыка:Натэниел Мекали
Производство:Швеция
Ограничения:16+
Дата релиза:28 марта 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 28 по 31 марта
19:10 (300 р.)
1 апреля
19:10 (100 р.)
c 2 по 3 апреля
19:10 (250 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
30 марта
12:45 (от 190 р.)
2 апреля
15:30 (от 150 р.)
3 апреля
15:30 (от 190 р.)

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