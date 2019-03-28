Парк развлечений

Режиссер: Монс Морлинд, Бьёрн Стейн

Жанры: Мелодрама.

Два парка развлечений соперничают за внимание посетителей. В ход идут фокусы, магия, трюки, а также воровство, шпионаж и предательство. Они готовы удивлять любой ценой. Юноша и девушка из враждующих кланов вопреки запрету полюбили друг друга.. Есть ли у этой истории шанс на счастливый конец?

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Монс Морлинд

В ролях: Хелена Аф Сандеберг, Пернилла Аугуст, Эдвин Эндре, Якоб Эрикссон, Альбен Гренхольм, Роберт Густафссон, Фрида Густавссон, Фредерик Хиллер, Инга Авемо Ходелл, Леннарт Якель

Музыка: Натэниел Мекали