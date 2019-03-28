Парк развлечений
Режиссер:Монс Морлинд, Бьёрн Стейн
Жанры: Мелодрама.
Жанры: Мелодрама.
Два парка развлечений соперничают за внимание посетителей. В ход идут фокусы, магия, трюки, а также воровство, шпионаж и предательство. Они готовы удивлять любой ценой. Юноша и девушка из враждующих кланов вопреки запрету полюбили друг друга.. Есть ли у этой истории шанс на счастливый конец?
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Монс Морлинд
В ролях:Хелена Аф Сандеберг, Пернилла Аугуст, Эдвин Эндре, Якоб Эрикссон, Альбен Гренхольм, Роберт Густафссон, Фрида Густавссон, Фредерик Хиллер, Инга Авемо Ходелл, Леннарт Якель
Музыка:Натэниел Мекали
В ролях:Хелена Аф Сандеберг, Пернилла Аугуст, Эдвин Эндре, Якоб Эрикссон, Альбен Гренхольм, Роберт Густафссон, Фрида Густавссон, Фредерик Хиллер, Инга Авемо Ходелл, Леннарт Якель
Музыка:Натэниел Мекали
Производство:Швеция
Ограничения:16+
Дата релиза:28 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:28 марта 2019
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