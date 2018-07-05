Париж. Город Zомби
Режиссер:Доминик Роше
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
На утро после шумной вечеринки Сэм обнаруживает, что его бывшая девушка, ее новый бойфренд и вообще все вокруг превратились в зомби. И единственное место на весь Париж, где он может чувствовать себя в безопасности, - это квартира, где он проснулся. Что делать? Бежать или остаться? Защищаться или нападать самому?.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Жереми Гез, Гийом Леман, Доминик Роше
В ролях:Андерс Даниелсен Лье, Голшифте Фарахани, Дени Лаван, Сигрид Буази, Дэвид Камменос, Жан-Ив Силли, Нэнси Мурильо, Лина-Роуз Джедже, Виктор Ван Дер Верд, Лео Пуле
Музыка:Давид Губич
В ролях:Андерс Даниелсен Лье, Голшифте Фарахани, Дени Лаван, Сигрид Буази, Дэвид Камменос, Жан-Ив Силли, Нэнси Мурильо, Лина-Роуз Джедже, Виктор Ван Дер Верд, Лео Пуле
Музыка:Давид Губич
Производство:Франция
Дата релиза:05 июля 2018
Дата релиза:05 июля 2018
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