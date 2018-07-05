Париж. Город Zомби

Режиссер: Доминик Роше

Жанры: Ужасы.

На утро после шумной вечеринки Сэм обнаруживает, что его бывшая девушка, ее новый бойфренд и вообще все вокруг превратились в зомби. И единственное место на весь Париж, где он может чувствовать себя в безопасности, - это квартира, где он проснулся. Что делать? Бежать или остаться? Защищаться или нападать самому?.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Жереми Гез, Гийом Леман, Доминик Роше

В ролях: Андерс Даниелсен Лье, Голшифте Фарахани, Дени Лаван, Сигрид Буази, Дэвид Камменос, Жан-Ив Силли, Нэнси Мурильо, Лина-Роуз Джедже, Виктор Ван Дер Верд, Лео Пуле

Музыка: Давид Губич