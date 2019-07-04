Паразиты
Режиссер:Пон Джун-хо
Жанры: Драма, Комедия, Триллер.
Жанры: Драма, Комедия, Триллер.
Генеральный директор международной IT-компании мистер Пак живёт со своей семьёй в роскошном особняке, полном дизайнерских вещей, произведений искусства и мрачных тайн. Скрытое становится явным, когда у старшей дочери мистера Пака появляется новый репетитор по английскому языку.
Продолжительность:131 мин
Сценарий:Пон Джун-хо, Хан Джин-вон
В ролях:Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин, Чон Джи-со, Чон Хён-джун, Ли Джон-ын, Пак Со-джун
Музыка:Чон Джэ-иль
В ролях:Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин, Чон Джи-со, Чон Хён-джун, Ли Джон-ын, Пак Со-джун
Музыка:Чон Джэ-иль
Производство:Корея Южная
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2019
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