Паразиты

Режиссер: Пон Джун-хо

Жанры: Драма, Комедия, Триллер.

Генеральный директор международной IT-компании мистер Пак живёт со своей семьёй в роскошном особняке, полном дизайнерских вещей, произведений искусства и мрачных тайн. Скрытое становится явным, когда у старшей дочери мистера Пака появляется новый репетитор по английскому языку.

Продолжительность: 131 мин

Сценарий: Пон Джун-хо, Хан Джин-вон

В ролях: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик, Пак Со-дам, Чан Хе-джин, Чон Джи-со, Чон Хён-джун, Ли Джон-ын, Пак Со-джун

Музыка: Чон Джэ-иль