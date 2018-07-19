Паранормальное
Режиссер:Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Триллер.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Триллер.
Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Джастин Бенсон
В ролях:Калли Эрнандес, Джастин Бенсон, Эмили Монтегью, Аарон Мурхед, Лью Темпл, Джеймс Джордан, Тейт Эллингтон, Кира Пауэлл, Винни Каррен, Питер Силелла
Музыка:Джимми Лаваль
В ролях:Калли Эрнандес, Джастин Бенсон, Эмили Монтегью, Аарон Мурхед, Лью Темпл, Джеймс Джордан, Тейт Эллингтон, Кира Пауэлл, Винни Каррен, Питер Силелла
Музыка:Джимми Лаваль
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 июля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:19 июля 2018
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