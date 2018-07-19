Паранормальное

Режиссер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Триллер.

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Джастин Бенсон

В ролях: Калли Эрнандес, Джастин Бенсон, Эмили Монтегью, Аарон Мурхед, Лью Темпл, Джеймс Джордан, Тейт Эллингтон, Кира Пауэлл, Винни Каррен, Питер Силелла

Музыка: Джимми Лаваль