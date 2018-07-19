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Паранормальное

Режиссер:Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Триллер.

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

Продолжительность:111 мин
Сценарий:Джастин Бенсон
В ролях:Калли Эрнандес, Джастин Бенсон, Эмили Монтегью, Аарон Мурхед, Лью Темпл, Джеймс Джордан, Тейт Эллингтон, Кира Пауэлл, Винни Каррен, Питер Силелла
Музыка:Джимми Лаваль
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 июля 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 19 по 20 июля
15:50 (190)
15:50 (190)
15:50 (190)
15:50 (190)
20:10 (190)
c 21 по 22 июля
15:50 (240)
20:10 (240)
23 июля
15:50 (190)
20:10 (190)
24 июля
15:50 (150)
20:10 (150)
25 июля
15:50 (190)
20:10 (190)
Северное сияниеСиний зал
19 июля
19:40 (350)
23:55 (300)
20 июля
11:10 (300)
15:25 (300)
19:40 (350)
23:55 (300)
c 21 по 22 июля
11:10 (300)
15:25 (350)
19:40 (350)
23:55 (300)
c 23 по 25 июля
11:10 (150)
15:25 (150)
19:40 (250)
23:55 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 19 по 22 июля
15:15 (300 р.)
17:35 (300 р.)
19:50 (300 р.)
22:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 22 июля
23:00 (1000 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 26 по 27 июля
18:55 (150)
c 28 по 29 июля
18:55 (300)
30 июля
18:55 (150)
31 июля
21:05 (150)
1 августа
18:55 (150)

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