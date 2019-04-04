Папа, сдохни
Режиссер:Кирилл Соколов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Кирилл Соколов
В ролях:Виталий Хаев, Александр Кузнецов, Евгения Крегжде, Михаил Горевой, Елена Шевченко, Игорь Грабузов, Александр Домогаров мл., Владимир Афанасьев, Владимир Кондауров, Артём Башенин
Музыка:Вадим Карпенко, Сергей Соловьёв
В ролях:Виталий Хаев, Александр Кузнецов, Евгения Крегжде, Михаил Горевой, Елена Шевченко, Игорь Грабузов, Александр Домогаров мл., Владимир Афанасьев, Владимир Кондауров, Артём Башенин
Музыка:Вадим Карпенко, Сергей Соловьёв
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:04 апреля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:04 апреля 2019
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