Папа, сдохни

Режиссер: Кирилл Соколов

Жанры: Комедия.

Самый гнусный отец в мире, опер Андрей Геннадьевич, собирает у себя в квартире компанию отъявленных мерзавцев: мстительную дочь-актрису, озлобленного хулигана и обманутого мента. У каждого из них есть свои причины для мести.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Кирилл Соколов

В ролях: Виталий Хаев, Александр Кузнецов, Евгения Крегжде, Михаил Горевой, Елена Шевченко, Игорь Грабузов, Александр Домогаров мл., Владимир Афанасьев, Владимир Кондауров, Артём Башенин

Музыка: Вадим Карпенко, Сергей Соловьёв