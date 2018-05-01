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Папа-мама гусь

Режиссер:Крис Дженкинс
Жанры: Анимация, Приключения, Комедия.

Пэм – веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз…. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах. У гуся созрел план – отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Крис Дженкинс, Роб Мьюир, Скотт Эткинсон
В ролях:Джим Гэффиган, Зендея, Лэнс Лим, Грег Прупс, Наташа Леджеро, Дидрих Бадер, Регги Уоттс, Карл Райнер, Стивен Фрай, Крэйг Фергюсон
Музыка:Марк Айшем
Производство:Китай, США
Ограничения:6+
Дата релиза:01 мая 2018
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 1 по 2 мая
18:00 (390)
Северное сияниеКрасный зал
c 1 по 2 мая
11:20 (300)
13:10 (390)
Северное сияниеДетский зал
c 1 по 2 мая
15:10 (350 в 3D)
18:50 (350 в 3D)

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