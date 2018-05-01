Папа-мама гусь

Режиссер: Крис Дженкинс

Жанры: Анимация, Приключения, Комедия.

Пэм – веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз…. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах. У гуся созрел план – отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Крис Дженкинс, Роб Мьюир, Скотт Эткинсон

В ролях: Джим Гэффиган, Зендея, Лэнс Лим, Грег Прупс, Наташа Леджеро, Дидрих Бадер, Регги Уоттс, Карл Райнер, Стивен Фрай, Крэйг Фергюсон

Музыка: Марк Айшем