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Падение ангела

Режиссер:Рик Роман Во
Жанры: Боевик.

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый – верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Крейтон Ротенбергер, Кэтрин Бенедикт, Роберт Марк Кэмен
В ролях:Джерард Батлер, Пайпер Перабо, Морган Фриман, Джада Пинкетт Смит, Дэнни Хьюстон, Ник Нолти, Лэнс Реддик, Тим Блейк Нельсон, Майкл Лэндис, Екатерина Гусарова
Музыка:Дэвид Бакли
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №1
c 22 по 25 августа
00:05 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 22 по 25 августа
16:15 (800 р.)
20:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 22 по 23 августа
14:40 (200 р.)
18:55 (300 р.)
21:20 (300 р.)
c 24 по 25 августа
14:40 (300 р.)
18:55 (300 р.)
21:20 (300 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 22 по 25 августа
20:15 (390)
22:30 (300)
c 26 по 28 августа
20:15 (250)
22:30 (200)
МурманскБольшой зал
c 22 по 25 августа
19:55 (350)
c 26 по 28 августа
19:55 (250)
Северное сияниеСиний зал
22 августа
c 23 по 25 августа
17:05 (350)
c 26 по 28 августа
17:05 (250)

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