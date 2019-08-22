Падение ангела
Режиссер:Рик Роман Во
Жанры: Боевик.
Жанры: Боевик.
На президента США совершено покушение, главный обвиняемый – верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Крейтон Ротенбергер, Кэтрин Бенедикт, Роберт Марк Кэмен
В ролях:Джерард Батлер, Пайпер Перабо, Морган Фриман, Джада Пинкетт Смит, Дэнни Хьюстон, Ник Нолти, Лэнс Реддик, Тим Блейк Нельсон, Майкл Лэндис, Екатерина Гусарова
Музыка:Дэвид Бакли
В ролях:Джерард Батлер, Пайпер Перабо, Морган Фриман, Джада Пинкетт Смит, Дэнни Хьюстон, Ник Нолти, Лэнс Реддик, Тим Блейк Нельсон, Майкл Лэндис, Екатерина Гусарова
Музыка:Дэвид Бакли
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
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