Падение ангела

Режиссер: Рик Роман Во

Жанры: Боевик.

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый – верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Крейтон Ротенбергер, Кэтрин Бенедикт, Роберт Марк Кэмен

В ролях: Джерард Батлер, Пайпер Перабо, Морган Фриман, Джада Пинкетт Смит, Дэнни Хьюстон, Ник Нолти, Лэнс Реддик, Тим Блейк Нельсон, Майкл Лэндис, Екатерина Гусарова

Музыка: Дэвид Бакли