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Оверлорд

Режиссер:Джулиус Эйвери
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив, Военный.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Билли Рэй, Марк Л. Смит
В ролях:Уайатт Рассел, Матильда Олливье, Йохан Филип Асбек, Джон Магаро, Йен де Кестекер, Боким Вудбайн, Йован Адепо, Джейкоб Андерсон, Элен Кардона, Адам Коллинз
Музыка:Джед Курзель
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 ноября 2018
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МурманскБольшой зал
c 3 по 7 ноября
18:40 (350)
23:30 (300)

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