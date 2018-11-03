Оверлорд
Режиссер:Джулиус Эйвери
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив, Военный.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив, Военный.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Билли Рэй, Марк Л. Смит
В ролях:Уайатт Рассел, Матильда Олливье, Йохан Филип Асбек, Джон Магаро, Йен де Кестекер, Боким Вудбайн, Йован Адепо, Джейкоб Андерсон, Элен Кардона, Адам Коллинз
Музыка:Джед Курзель
В ролях:Уайатт Рассел, Матильда Олливье, Йохан Филип Асбек, Джон Магаро, Йен де Кестекер, Боким Вудбайн, Йован Адепо, Джейкоб Андерсон, Элен Кардона, Адам Коллинз
Музыка:Джед Курзель
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:03 ноября 2018
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