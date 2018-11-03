Оверлорд Режиссер: Джулиус Эйвери

Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив, Военный. Продолжительность: 109 мин Сценарий: Билли Рэй, Марк Л. Смит

В ролях: Уайатт Рассел, Матильда Олливье, Йохан Филип Асбек, Джон Магаро, Йен де Кестекер, Боким Вудбайн, Йован Адепо, Джейкоб Андерсон, Элен Кардона, Адам Коллинз

Музыка: Джед Курзель Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 03 ноября 2018

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