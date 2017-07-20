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Овердрайв

Режиссер:Антонио Негрет
Жанры: Боевик, Триллер.

Двое братьев, Эндрю и Гаррет Фостер, – известные угонщики дорогих тачек и авантюристы, которые отправляются на юг Франции за роскошной Бугатти 1937 года стоимостью в миллион евро. К несчастью для героев, они попадаются в руки владельца машины, местного криминального босса по имени Джакомо Морье. В обмен на свою жизнь братья должны выполнить для него одно поручение. Их целью становится заклятый враг Морье, Макс Клемп, который очень разозлится, если узнает, что кто-то покусился на жемчужину его коллекции, Ferrari 250 GTO 1962-го.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Майкл Брандт, Дерек Хаас
В ролях:Ана де Армас, Скотт Иствуд, Гайя Уайсс, Клеменс Шик, Фредди Торп, Симон Абкарян, Мусса Мааскри, Том Либ, Каарис, Фредерик Анскомбре
Производство:Франция, США
Ограничения:12+
Дата релиза:20 июля 2017
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 20 по 23 июля
11:30 (300)
c 24 по 26 июля
11:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 20 по 21 июля
10:50 (150 р.)
14:30 (150 р.)
18:15 (150 р.)
22:10 (150 р.)
c 22 по 23 июля
10:50 (200 р.)
14:30 (300 р.)
18:15 (300 р.)
22:10 (300 р.)
24 июля
10:50 (150 р.)
14:30 (150 р.)
18:15 (150 р.)
c 25 по 26 июля
10:50 (150 р.)
14:30 (150 р.)
18:15 (150 р.)
22:10 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 26 июля
23:10 (700 р.)
Северное сияниеКрасный зал
21 июля
19:40 (390)
23:05 (300)
c 22 по 23 июля
16:10 (390)
19:40 (390)
23:05 (300)
c 24 по 26 июля
16:10 (200)
19:40 (250)
23:05 (200)
Северное сияниеБордовый зал
21 июля
21:05 (390)
c 22 по 23 июля
13:25 (390)
21:05 (390)
c 24 по 26 июля
13:25 (200)
21:05 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
24 июля
21:30 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
24 июля
00:05 (150 р.)

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