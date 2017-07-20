Овердрайв

Режиссер: Антонио Негрет

Жанры: Боевик, Триллер.

Двое братьев, Эндрю и Гаррет Фостер, – известные угонщики дорогих тачек и авантюристы, которые отправляются на юг Франции за роскошной Бугатти 1937 года стоимостью в миллион евро. К несчастью для героев, они попадаются в руки владельца машины, местного криминального босса по имени Джакомо Морье. В обмен на свою жизнь братья должны выполнить для него одно поручение. Их целью становится заклятый враг Морье, Макс Клемп, который очень разозлится, если узнает, что кто-то покусился на жемчужину его коллекции, Ferrari 250 GTO 1962-го.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Майкл Брандт, Дерек Хаас

В ролях: Ана де Армас, Скотт Иствуд, Гайя Уайсс, Клеменс Шик, Фредди Торп, Симон Абкарян, Мусса Мааскри, Том Либ, Каарис, Фредерик Анскомбре

