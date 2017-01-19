Отважный рыцарь
Режиссер:Энтони Пауэр
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Во времена Средневековья, среди огромных замков, невиданных чудовищ и рыцарских турниров живет мальчик по имени Тренк из крестьянской семьи, находящейся в услужении злого землевладельца, Сэра Вертольта. В душе десятилетний Тренк — отважный рыцарь, и он верит, что сможет даровать свободу своим близким. И неважно, что пока меч весит больше, чем он сам, ведь главное — не сдаваться и упрямо идти к своей цели. Когда-нибудь он станет настоящим воином, будет побеждать страшных драконов и завоевывать сердца спасенных дам. И когда отца Тренка в очередной раз несправедливо отправляют в тюрьму, герой решает, что нужно действовать — сейчас или никогда.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Джеррит Херманс
В ролях:Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс
В ролях:Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс
Производство:Германия, Австрия
Ограничения:0+
Дата релиза:19 января 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:19 января 2017
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