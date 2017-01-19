Отважный рыцарь

Режиссер: Энтони Пауэр

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация.

Во времена Средневековья, среди огромных замков, невиданных чудовищ и рыцарских турниров живет мальчик по имени Тренк из крестьянской семьи, находящейся в услужении злого землевладельца, Сэра Вертольта. В душе десятилетний Тренк — отважный рыцарь, и он верит, что сможет даровать свободу своим близким. И неважно, что пока меч весит больше, чем он сам, ведь главное — не сдаваться и упрямо идти к своей цели. Когда-нибудь он станет настоящим воином, будет побеждать страшных драконов и завоевывать сердца спасенных дам. И когда отца Тренка в очередной раз несправедливо отправляют в тюрьму, герой решает, что нужно действовать — сейчас или никогда.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Джеррит Херманс

В ролях: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс

