Оцепеневшие от страха

Режиссер: Демиан Рунья

Жанры: Ужасы.

Леденящие душу жуткие события сотрясают пригородное местечко, где соседствуют три уютных домика. Неведомая и невидимая сила зверски убивает женщину на глазах мужа. Ночью у кровати его соседа появляется ужасный монстр. А мальчик из дома напротив, погибший под колесами автомобиля, возвращается с кладбища и садится за кухонный стол. Искать причину необъяснимых кошмаров берутся три специалиста по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Демиан Рунья

В ролях: Арьель Чаваррия, Максимилиано Гионе, Норберто Гонсало, Уго Албрич, Джордж Л. Льюис, Эльвира Онетто, Агустин Риттано, Демиан Саломон, Наталия Сеньоралес, Джульета Валлина

