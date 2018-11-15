Оцепеневшие от страха
Режиссер:Демиан Рунья
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Леденящие душу жуткие события сотрясают пригородное местечко, где соседствуют три уютных домика. Неведомая и невидимая сила зверски убивает женщину на глазах мужа. Ночью у кровати его соседа появляется ужасный монстр. А мальчик из дома напротив, погибший под колесами автомобиля, возвращается с кладбища и садится за кухонный стол. Искать причину необъяснимых кошмаров берутся три специалиста по паранормальным явлениям и детектив из отдела по расследованию убийств.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Демиан Рунья
В ролях:Арьель Чаваррия, Максимилиано Гионе, Норберто Гонсало, Уго Албрич, Джордж Л. Льюис, Эльвира Онетто, Агустин Риттано, Демиан Саломон, Наталия Сеньоралес, Джульета Валлина
В ролях:Арьель Чаваррия, Максимилиано Гионе, Норберто Гонсало, Уго Албрич, Джордж Л. Льюис, Эльвира Онетто, Агустин Риттано, Демиан Саломон, Наталия Сеньоралес, Джульета Валлина
Производство:Аргентина
Ограничения:18+
Дата релиза:15 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:15 ноября 2018
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