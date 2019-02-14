Отрыв

Режиссер: Тигран Саакян

Жанры: Триллер.

Компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают как под бой курантов и взрывы салютов, они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника, хлипкий вагончик застревает над пропастью.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Ольга Рудь, Тигран Саакян, Денис Косяков

В ролях: Ирина Антоненко, Денис Косяков, Ингрид Олеринская, Михаил Филиппов, Андрей Назимов, Сергей Тодоров

Музыка: Алексей Чинцов