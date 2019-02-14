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Отрыв

Режиссер:Тигран Саакян
Жанры: Триллер.

Компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают как под бой курантов и взрывы салютов, они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника, хлипкий вагончик застревает над пропастью.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Ольга Рудь, Тигран Саакян, Денис Косяков
В ролях:Ирина Антоненко, Денис Косяков, Ингрид Олеринская, Михаил Филиппов, Андрей Назимов, Сергей Тодоров
Музыка:Алексей Чинцов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 февраля 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 15 февраля
14:25 (200 р.)
22:35 (300 р.)
c 16 по 17 февраля
14:25 (300 р.)
22:35 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 14 по 15 февраля
16:05 (от 190 р.)
c 16 по 17 февраля
16:05 (от 240 р.)
c 18 по 19 февраля
16:05 (от 190 р.)
20 февраля
17:10 (от 190 р.)

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