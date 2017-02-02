Отпетые напарники
Режиссер:Ренни Харлин
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал, Приключения.
Гонконгский полицейский Бенни охотится за неуловимым американским шулером по имени Коннор Уоттс, который владеет информацией об исчезновении его крестницы Саманты. Отыскав Коннора, герой узнает, что похититель девушки – глава преступного синдиката, которого он выслеживает на протяжении десяти лет. Имея личные счеты с бандитами, герои объединяются против общего врага, и теперь отпетые напарники должны спасти Саманту и воздать преступникам по заслугам.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Джей Лонгино, БенДэвид Грабински, Wen-Chia Chang
В ролях:Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко
Музыка:Чан Квон-вин
В ролях:Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко
Музыка:Чан Квон-вин
Производство:Китай, Гонконг, США
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2017
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