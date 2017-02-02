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Отпетые напарники

Режиссер:Ренни Харлин
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал, Приключения.

Гонконгский полицейский Бенни охотится за неуловимым американским шулером по имени Коннор Уоттс, который владеет информацией об исчезновении его крестницы Саманты. Отыскав Коннора, герой узнает, что похититель девушки  глава преступного синдиката, которого он выслеживает на протяжении десяти лет. Имея личные счеты с бандитами, герои объединяются против общего врага, и теперь отпетые напарники должны спасти Саманту и воздать преступникам по заслугам.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Джей Лонгино, БенДэвид Грабински, Wen-Chia Chang
В ролях:Джеки Чан, Джонни Ноксвил, Бинбин Фань, Эрик Цан, Ив Торрес, Уинстон Чао, Ён Джон-хун, Ши Ши, Майкл Вон, Дилан Ко
Музыка:Чан Квон-вин
Производство:Китай, Гонконг, США
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2017
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Северное сияниеСиний зал
c 2 по 3 февраля
13:20 (300)
17:30 (350)
21:40 (350)
c 4 по 5 февраля
13:20 (350)
17:30 (350)
21:40 (350)
c 6 по 8 февраля
13:20 (150)
17:30 (250)
21:40 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 2 по 5 февраля
18:05 (350)
c 6 по 8 февраля
18:05 (250)

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