Отпетые мошенницы

Режиссер: Крис Эддисон

Жанры: Комедия.

Сюжет вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Одна из мошенниц — обманщица высшего класса, предпочитающая тонкие аферы, долгое планирование и крупный куш, вращается в богатых и знатных кругах. Другая же — ниже уровнем, обычно работает по простым и быстрым схемам в стиле «урвал и убежал». И внезапно их интересы сталкиваются. Аферистки не хотят уступить друг другу и решают выбрать одну жертву и по итогам соревнования проигравшая сторона уберется восвояси. Так и происходит, что обе они теперь охотятся за миллионами молодого технического гения, сделавшего состояние в Кремниевой долине. Юноша наивен и бесхитростен и потому попадает в сети обеих мошенниц.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Стэнли Шапиро, Пол Хеннинг, Дейл Лонер

В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Тим Блейк Нельсон, Алекс Шарп, Ингрид Оливер, Аарон Нил, Кумуд Пант, Эмма Дэвис, Мина Райанн, Рафаэлло Дегруттола, Каспер Кристенсен, Селин Абрахамс, Дугги МакМикин, Франсиско Лаббе

Музыка: Энн Дадли