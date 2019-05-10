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Отпетые мошенницы

Режиссер:Крис Эддисон
Жанры: Комедия.

Сюжет вращается вокруг двух аферисток и их жертвы. Одна из мошенниц — обманщица высшего класса, предпочитающая тонкие аферы, долгое планирование и крупный куш, вращается в богатых и знатных кругах. Другая же — ниже уровнем, обычно работает по простым и быстрым схемам в стиле «урвал и убежал». И внезапно их интересы сталкиваются. Аферистки не хотят уступить друг другу и решают выбрать одну жертву и по итогам соревнования проигравшая сторона уберется восвояси. Так и происходит, что обе они теперь охотятся за миллионами молодого технического гения, сделавшего состояние в Кремниевой долине. Юноша наивен и бесхитростен и потому попадает в сети обеих мошенниц.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Стэнли Шапиро, Пол Хеннинг, Дейл Лонер
В ролях:Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Тим Блейк Нельсон, Алекс Шарп, Ингрид Оливер, Аарон Нил, Кумуд Пант, Эмма Дэвис, Мина Райанн, Рафаэлло Дегруттола, Каспер Кристенсен, Селин Абрахамс, Дугги МакМикин, Франсиско Лаббе
Музыка:Энн Дадли
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2019
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 16 по 22 мая
13:20 (от 150 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 21 по 22 мая
14:20 (200 р.)
19:40 (250 р.)
21:40 (250 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 21 по 22 мая
11:30 (200)
13:20 (200)
15:10 (200)
19:05 (250)
20:55 (250)
22:45 (200)

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