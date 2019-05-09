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Отель Мумбаи: Противостояние

Режиссер:Энтони Марас
Жанры: Триллер, Драма, История.

Индия. Мумбаи. Роскошный отель «Тадж-Махал Палас» – гарантия безопасности. И каждый гость здесь – бог. Но однажды мир красоты, роскоши и комфорта рушится… Три дня противостояния смерти, три дня борьбы за выживание…

Продолжительность:123 мин
Сценарий:Джон Колли, Энтони Марас
В ролях:Арми Хаммер, Джейсон Айзекс, Назанин Бониади, Дев Патель, Наташа Лю Бордиццо, Амандип, Сингх, Сухаил Найар, Манодж Мера, Динеш Кумар, Amriptal Singh
Музыка:Фолькер Бертельман
Производство:США, Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:09 мая 2019
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Северное сияниеЗеленый зал
c 20 по 21 мая
21:35 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 22 мая
23:20 (100 р.)

Последние отзывы

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    Анастасия, 20 мая #1
    Хороший фильм: динамичный, живой, захватывающий, но очень тяжёлый по своему сюжету. Но он основан на реальных событиях, и некоторые люди даже смогли пережить кошмар, показанный на экране.

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