Отель Мумбаи: Противостояние
Режиссер:Энтони Марас
Жанры: Триллер, Драма, История.
Жанры: Триллер, Драма, История.
Индия. Мумбаи. Роскошный отель «Тадж-Махал Палас» – гарантия безопасности. И каждый гость здесь – бог. Но однажды мир красоты, роскоши и комфорта рушится… Три дня противостояния смерти, три дня борьбы за выживание…
Продолжительность:123 мин
Сценарий:Джон Колли, Энтони Марас
В ролях:Арми Хаммер, Джейсон Айзекс, Назанин Бониади, Дев Патель, Наташа Лю Бордиццо, Амандип, Сингх, Сухаил Найар, Манодж Мера, Динеш Кумар, Amriptal Singh
Музыка:Фолькер Бертельман
В ролях:Арми Хаммер, Джейсон Айзекс, Назанин Бониади, Дев Патель, Наташа Лю Бордиццо, Амандип, Сингх, Сухаил Найар, Манодж Мера, Динеш Кумар, Amriptal Singh
Музыка:Фолькер Бертельман
Производство:США, Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:09 мая 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:09 мая 2019
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