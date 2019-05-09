Отель Мумбаи: Противостояние Режиссер: Энтони Марас

Жанры: Триллер, Драма, История. Индия. Мумбаи. Роскошный отель «Тадж-Махал Палас» – гарантия безопасности. И каждый гость здесь – бог. Но однажды мир красоты, роскоши и комфорта рушится… Три дня противостояния смерти, три дня борьбы за выживание… Продолжительность: 123 мин Сценарий: Джон Колли, Энтони Марас

В ролях: Арми Хаммер, Джейсон Айзекс, Назанин Бониади, Дев Патель, Наташа Лю Бордиццо, Амандип, Сингх, Сухаил Найар, Манодж Мера, Динеш Кумар, Amriptal Singh

Музыка: Фолькер Бертельман Производство: США, Австралия

Ограничения: 18+

Дата релиза: 09 мая 2019

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