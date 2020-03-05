Отель "Белград"
Режиссер:Константин Статский
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь…если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот!..
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов, Василий Куценко
В ролях:Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина, Любомир Бандович, Барбара Таталович, Миодраг Радонич, Елизавета Орашанин, Срджан Тодорович
Музыка:Иван Канаев
В ролях:Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина, Любомир Бандович, Барбара Таталович, Миодраг Радонич, Елизавета Орашанин, Срджан Тодорович
Музыка:Иван Канаев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:05 марта 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:05 марта 2020
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