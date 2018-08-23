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Отель «Артемида»

Режиссер:Дрю Пирс
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Дрю Пирс
В ролях:Джоди Фостер, Стерлинг К. Браун, София Бутелла, Джефф Голдблюм, Брайан Тайри Генри, Дженни Слейт, Закари Куинто, Чарли Дэй, Дэйв Батиста, Кеннет Чои
Музыка:Клифф Мартинес
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:23 августа 2018
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 23 по 24 августа
12:30 (300)
14:25 (300)
16:20 (300)
18:15 (390)
20:10 (390)
22:05 (300)
c 25 по 26 августа
12:30 (300)
14:25 (390)
16:20 (390)
18:15 (390)
20:10 (390)
22:05 (300)
c 27 по 29 августа
12:30 (200)
14:25 (200)
16:20 (200)
18:15 (250)
20:10 (250)
22:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 26 августа
20:50 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 23 по 26 августа
18:45 (300 р.)
23:00 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 23 по 24 августа
14:00 (150)
18:20 (190)
c 25 по 26 августа
14:00 (190)
18:20 (240)
27 августа
14:00 (150)
18:20 (190)
28 августа
14:00 (150)
18:20 (150)
29 августа
14:00 (150)
18:20 (190)

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