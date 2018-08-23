Отель «Артемида»

Режиссер: Дрю Пирс

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Дрю Пирс

В ролях: Джоди Фостер, Стерлинг К. Браун, София Бутелла, Джефф Голдблюм, Брайан Тайри Генри, Дженни Слейт, Закари Куинто, Чарли Дэй, Дэйв Батиста, Кеннет Чои

Музыка: Клифф Мартинес