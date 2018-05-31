От семьи не убежишь

Режиссер: Дэни Бун

Жанры: Комедия.

Молодые и успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция готовятся заключить многомиллионный контракт, но в самый неподходящий момент на выставку приезжает вся семейка Валентина, которая проливает свет на его прошлое и расстраивает все планы.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Дэни Бун, Сара Камински

В ролях: Дэни Бун, Лин Рено, Лоранс Арне, Валери Боннетон, Гай Леклюиз, Франсуа Берлеан, Пьер Ришар, Juliane Lepoureau, Stéphane Pezerat, Ян Туаль

Музыка: Максим Депре, Мишель Торджман