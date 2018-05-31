От семьи не убежишь
Режиссер:Дэни Бун
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Молодые и успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция готовятся заключить многомиллионный контракт, но в самый неподходящий момент на выставку приезжает вся семейка Валентина, которая проливает свет на его прошлое и расстраивает все планы.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Дэни Бун, Сара Камински
В ролях:Дэни Бун, Лин Рено, Лоранс Арне, Валери Боннетон, Гай Леклюиз, Франсуа Берлеан, Пьер Ришар, Juliane Lepoureau, Stéphane Pezerat, Ян Туаль
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
В ролях:Дэни Бун, Лин Рено, Лоранс Арне, Валери Боннетон, Гай Леклюиз, Франсуа Берлеан, Пьер Ришар, Juliane Lepoureau, Stéphane Pezerat, Ян Туаль
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:31 мая 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:31 мая 2018
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